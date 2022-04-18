HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu besinler böbrek taşı oluşma riskini arttırıyor!

Bu besinler böbrek taşı oluşma riskini arttırıyor!

18.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme alışkanlıkları sağlığı oldukça etkiliyor. Bazı besinleri tüketmek hastalıkların oluşmasına zemin oluşturuyor. Özellikle böbrek hastalarının hastalıklarının ilerlememesi için beslenme düzenlerine ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan’da içilen az su miktarı ve bazı besinler böbrek hastalıkları için risk oluşturuyor. Böbrek hastalıklarından korunmak için bol su içmek ve beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor.

Bu besinler böbrek taşı oluşma riskini arttırıyor!

Böbrek hastalıkları günümüzde en yaygın olan hastalıklar arasında bulunuyor. Böbrek hastalarının sağlıklı beslenme düzenleri oluşturmaları hem böbrek hastalığını hem de bu hastalığın sebep olduğu diğer hastalıkları önlemek için önem arz ediyor. Uzmanlar özellikle Ramazan ayında içilen az su miktarının böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİLMELİ

a1

Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, iftar ve sahur arasında yeterli su tüketilmemesinin böbrek sağlığına zarar verebileceğini söyledi. Uzun süre ve yetersiz su tüketiminin böbrek taşı oluşma riski de arttığı için dikkatli olunması gerektiğini belirten Burak Canver, ramazan ayında böbrekleri korumak için iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesine, yeterli beslenmeye, ilaçların ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti. Canver, "Ramazan ayındaki uzun açlık ve susuzluk sürelerinin böbrek sağlığını tehdit etme riski her zaman vardır. Özellikle de yaşlı, kalp ve damar sorunları olan, yüksek kan şekeri ve kan basıncı değerleri sebebiyle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda ve zaten belli bir derecede böbrek hastalığı olan kişilerde bu risk daha da fazladır" dedi.

DOMATES VE PATLICAN GİBİ GIDALAR TAŞ OLUŞUM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

a5

Uz. Dr. Burak Canver, "İftardan sahura kadar olan dönemde yeterli sıvı alınmaması, özellikle sahurda idrar artırıcı yiyecekler alınması kafein içeren çay ve kahve gibi içecekler, domates, patlıcan, sarımsak kişiyi susuz bırakarak taş oluşum riskini arttırabilir. Ayrıca sıcak saatlerde günlük aktivitelerin azaltılması, ağır işlerden ve tuz tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Yine su tüketiminin yetersiz olması yavaş yavaş ve ilerleyici bir şekilde böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Sahurda birden fazla yumurta, aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, konserve yiyecekler, sakatat, muz, kavun, kuruyemiş ve içeriği tam bilinmeyen bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu etkisini hiç duymamıştınız! Oruç tutarken maden suyu içilmesi… Bu etkisini hiç duymamıştınız! Oruç tutarken maden suyu içilmesi…
Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş kararGörüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar
Doğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldiDoğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

New York'ta bir Türk'e ırkçı saldırı! Görüntüler paylaşıldı, her yerde aranıyor

New York'ta bir Türk'e ırkçı saldırı! Görüntüler paylaşıldı, her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canan Karatay iddialı konuştu! Sigarayı bıraktıracak formül

Canan Karatay iddialı konuştu! Sigarayı bıraktıracak formül

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.