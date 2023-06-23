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Bu besinler cinsel gücünüzü iki katına çıkarıyor! Testosteron seviyesini artırıyor

23.06.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar yaşayanlar çözüm arayışına giriyorlar. Zamanla düşen libidoyu ve cinsel gücü artırmak için çeşitli çözümler aranıyor. Yaşanan bu durum psikolojik olarak da sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor. Erkekler için cinsel sağlığı ve gücü artıracak doğal gıdalar, afrodizyak içeren besinler bulunuyor. İşte cinsel gücünüzü iki katına çıkarabilecek besinler

Bu besinler cinsel gücünüzü iki katına çıkarıyor! Testosteron seviyesini artırıyor

Cinsel sağlık sorunları kadınlarda ve erkeklerde yaşanabiliyor. Sağlık sorununu yaşayan kişiler zamanla çözüm arayışına giriyorlar. Doğal yöntemleri tercih edenler cinsel gücü artıran besinleri araştırıyorlar. Yaşam tarzınızı değiştirmek ve doğru besinleri tüketmek cinsel gücünüzü iki katına çıkabiliyor.

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ACI BİBER

Bir araştırmaya göre, daha baharatlı yiyecekleri tercih eden erkeklerin tükürüklerinde daha hafif tatları tercih edenlere göre daha yüksek testosteron seviyeleri bulunuyor. Bu, baharatlı yiyeceklerin testosteron seviyelerini artırdığı anlamına gelmese de, acı biberlerde bulunan kimyasal kapsaisin bazı yatak odası avantajlarına sahip olabilir. Diyetle alınan kapsaisin, beyninizin zevk merkezlerini uyarabilir, bu da potansiyel olarak ruh halinizi iyileştirebilir ve afrodizyak bir etki oluşturabilir.

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DOMATES

Besin ve antioksidan açısından zengin domatesler, erkek cinsel sağlığı, doğurganlık ve prostat sağlığı ile ilgili çeşitli potansiyel faydalar sunar. Daha sağlıklı sperm üretimi ile bağlantılı olan kırmızı pigmentli bir antioksidan olan likopen içerirler. Ek olarak, sağlıklı erkeklerde artan sperm konsantrasyonlarıyla bağlantılı olabilecek C vitamini açısından da zengindirler. Likopen içeriği nedeniyle, domates tüketimi prostat kanseri riskinin azalmasıyla da ilişkilendirilebilir.

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ELMA

Elmanın çok yönlü sağlık yararları vardır, ancak daha az bilinen avantajlarından biri prostat sağlığı ile ilgilidir. Özellikle elma kabukları, aktif bileşik ursolik asit içerir. Bir test tüpü çalışması, ursolik asidin prostat kanseri hücrelerini "aç bırakabileceğini" ve büyümelerini önleyebileceğini kaydetti.

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HAVUÇ

Araştırmalar, daha fazla havuç yemenin çok önemli olduğunu göstermiştir. Geleneksel tıpta da uzun süredir erkek kısırlığı için öneriliyorlar. Bu sebze, karotenoid içeriği nedeniyle hem sperm sayısını hem de motiliteyi (spermin hareketi ve yüzmesi) geliştirebilir. Karotenoidler, sağlık yararlarının çoğunu sağlayan havuçtaki turuncu pigmentli antioksidanlardır.

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AVOKADO

Avokado, kısırlığı olan erkeklerde sperm kalitesini artırabilen E vitamini açısından zengindir. Bir orta boy (150 gram) avokado, E vitamini için DV'nin %21'ini sağlar. Orta boy (150 gram) bir avokado ayrıca sperm kalitesi, testosteron üretimi ve doğurganlıkta rolleri olan temel bir mineral olan çinko için DV'nin %9'unu sağlar.

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