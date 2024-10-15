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Bu besinleri tüketene hastalık uğramıyor! Bağışıklığı zırh gibi güçlendiriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.10.2024 16:44
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Sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte hem vücut direnci düşmeye hem de metabolizma hızı değişmeye başladı. Diyetisyenler, sonbahar günlerinde çoğu insanda görülen halsizliğe karşı tavsiyelerde bulundu.

Bu besinleri tüketene hastalık uğramıyor! Bağışıklığı zırh gibi güçlendiriyor

Sonbaharın son ayındayken vücudun kışa hazırlığı, hastalıklar, bağışıklığın zayıflaması ve havaların erken kararıp soğumasıyla gelişen hareketsizlik, halsizlik gibi sıkıntılar olabiliyor.

Alanında uzman diyetisyenler bu dönemde direnci artırmak için şu önerilerde bulundu:

bağışıklık sistemi2

"Havaların soğumasıyla vücut ısı değişimine uyum sağlamak için harcadığı enerjiyi azaltabilir, aldığınız ve harcadığınız kalori dengesini yakalamaya çalışın. Soğuk havalar su isteğinizi azaltabilir ama 35ml/kg günlük su tüketmeye çalışın.

bağışıklık sistemi

Artan karbonhidrat isteğinizi öğünlerinizde dengeli protein içeriğiyle bastırabilirsiniz, meyve ve kuruyemiş ile yapılan ara öğünler yardımcı olacaktır. Artan hareketsizliği dengelemek adına haftada en az 2- 3 kez fiziksel aktivite eklemeye çalışın (1 saatlik yürüyüşler).

uzun yaşam sağlıklı insan mş

Mevsimin renkli meyve ve sebzelerini tüketerek vitamin, mineral ve lif alımı bağışıklığınızı güçlendirecektir.

ıhlamur çayı2

Zerdeçal, zencefil, bal, bitki- meyve çayları bağışıklığınız için iyi birer alternatif olacaktır. Özellikle kış aylarında D3 vitamini seviyesi önem arz ettiği için tahlil yapıp baktırabilirsiniz. (İstenilen aralık 20-50 ng/ml)"

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık
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