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  4. Bu biber başka bibere benzemiyor! Yıllardır aynı toprağa, aynı tohumla ekiliyor: Tescillenecek

Bu biber başka bibere benzemiyor! Yıllardır aynı toprağa, aynı tohumla ekiliyor: Tescillenecek

17.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde yetişen, ince kabuklu, üç damarlı 'Oyratlı Biberi' tescilleniyor. Demirmen Çayı, yatağı Oyratlı köyünde ki bostanlarda ekilen biberler, kendine has aromasıyla biliniyor. Hafif acı, ince kabuk ve üç damarlı olan Oyratlı Biberi yıllardır aynı toprağa, aynı tohumla ekiliyor.

Bu biber başka bibere benzemiyor! Yıllardır aynı toprağa, aynı tohumla ekiliyor: Tescillenecek

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek, Besni Kaymakamı Nazlı Demir’in daveti üzerine Oyratlı biberinin yetiştirildiği bölge ve biberde incelemelerde bulundu.

Ürünün tescillenmesi ve coğrafi yer işaretini alması için rapor hazırlayacak olan Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek ile birlikte Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ve Besni İlçe Özel İdare Müdür Ahmet Tanrıkulu biber tarlalarını gezdi.

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Besni Kaymakamı Nazlı Demir yaptığı açıklamada, “Besni’ye bağlı Oyratlı köyümüze özgü olan biber çeşitli olan Oyratlı biberinin coğrafi yer işareti ile ilgili bilimsel bir çalışma başlatmak üzere Oyratlı köyümüze geldik. Harran Üniversitesinden gelen Ayşe hocamız, bizim için bilimsel bir çalışma hazırlayacak. Pek çok kişinin bildiği Oyratlı biberi olarak bilinen biberimiz Değirmen Çayına özgü bir biberdir. Buradaki iklimsel özellik, belki toprak yapısı, tam olarak bilemiyoruz lakin kendine özgü bir çeşit ortaya çıkarmış durumdadır. Bizde bunun coğrafi yer işaretini alarak bunu markalaştırmaya katma değerini artırmaya çalışacağız. Bizim buradaki hedefimiz biberimize coğrafi yer işareti aldıktan sonra kuracağımız bir kooperatifle beraber bu bölgede sadece Oyratlı biberi yetiştirildiği ona özgü bir alan haline getirmek istiyoruz" dedi.

HER SENE AYNI TOHUM ALINIYOR

Prof. Dr. Ayşe Yıldız Pakyürek ise yaptığı inceleme sonrasında, “Bu bölgede Oyratlı’da yetişen Oyratlı gen tipi ve coğrafi yer işareti almak üzere bende incelemede bulunmaya geldim. Bunların bitkilerini inceleyeceğim, meyvelerine inceleyeceğim buraya özgü müdür değil midir? Daha sonra raporu hazırlayacağım coğrafi yer işareti alacağız. Gerçekten biber çok güzel, herhangi bir hastalık yok, yıllardan beri hep aynı yerde yetişmesine rağmen herhangi bir problem yok, bozulma yok. Çok ilginçtir, her sene aynı tohum alınıyor ve aynı yerde yetiştiriyor, aynı toprakta yani üzerinde çalışılmaya değer bir çeşit olduğunu düşünüyorum. Bu alanda gezerken biberin şekil olarak güzel olduğu gördük, tadına baktık tadı da güzel, kabuk inceliğini inceledim. Bunun taze yenmesinin yanında pul biber olaraktan işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı biberleri oldukça güzel ve ince kabuklu olmasından dolayı pul biber için uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üç damarlı ve hafif açılı olan bu biberlerimiz dolmalık olarak, turşuluk olarak ve taze tüketilmek üzere sofralara geliyor. Oyratlı çiftçilerimiz bu biberi kendi imkanları ile korumaya çalışıyor. Desteklendiği zaman üreticilerimiz kazanacak. Tanıtımında ve pazarlanmasında ciddi manada katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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