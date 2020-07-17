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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Aşırı sıcaklar geliyor: Kavrulacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan son verilere göre Türkiye, yarından itibaren Libya'dan gelecek kavurucu sıcakların etkisine girecek. Akdeniz üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarımızı ve iç bölgeleri etkileyecek.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Aşırı sıcaklar geliyor: Kavrulacağız

Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla artışa geçecek Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle güney ve iç bölgelerde çok yüksek sıcaklıklar görülecek, Ankara hafta sonu 38 dereceyi görecek.

BİRKAÇ GÜN KAVRULACAĞIZ

Akdeniz üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara'da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulaşacak. Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.

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İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 29 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da ise sıcak hava dalgasının etkisi çok görülmeyecek, hava 29 derece dolaylarında seyredecek.

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