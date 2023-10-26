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    4. Resmen hayatı güzelleştiriyorlar! En yakın arkadaşınız o burçlardan ise yaşadınız

    Resmen hayatı güzelleştiriyorlar! En yakın arkadaşınız o burçlardan ise yaşadınız

    26.10.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar bazı burçların çevresine neşe, huzur ve iyilik saçtığını belirtiyor. İşte kalbinde kötülük olmayıp her daim hayatı güzelleştiren burçlar...

    Pozitif enerjileri nedeniyle hayatına girdiği kişileri büyüleyen burçlar açıklandı. Astrologların yaptıkları açıklamalara göre en yakın arkadaşı bu 3 burçtan olanlar çok şanslı. İşte aurası ve enerjisiyle neşe saçan ve hayatı güzelleştiren burçlar...

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ - SARILAN VÜCUTLAR

    İÇİNDE KÖTÜLÜĞÜN ZERRESİ YOK!

    Yengeç burcu insanı kalbinde hiç kötülük barındırmaz. Bu kişiler çoğunlukla ailelerine düşkündür. Sevdiklerini koruyup kollarlar. Öte yandan aşkta da romantizme önem verirler. Onlar partnerinin ayağını yerden kesmeyi iyi bilir.

    TERAZİ BURCU ERKEĞİ - UZANAN MAKAS

    İNSANLAR ARASINDA DENGE SAĞLARLAR

    Terazi burçları son derece uyumludur. Onlar; sevecen, duygulu ve adaletsizliğe karşı kişilerdir. İnsanlar arasındaki dengeyi sağlamayı seven Teraziler, arkadaş canlısı ve sosyal olmalarıyla bilinir.

    BALIK BURCU ERKEĞİ - ÖRÜMCEK AĞI

    HİSLERİ KUVVETLİDİR!

    Duygusal oldukları vurgulanan Balık burçlarının ise hayal gücü son derece gelişmiştir. Olaylar karşısında mutlaka empati yaparlar. Hisleri kuvvetlidir.

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