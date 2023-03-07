Bu burçlar paraya para demeyecek! 7 Mart’ta başak burcunda dolunay etkisi

Başak'ta gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri merakla bekleniyor. Dolunay'ın birçok burcun hem iş hem de aşk anlamında değişikliğe yaşayacağı öğrenildi. İş ve kariyer alanında birçok burca bereket ve fırsat yağacak. İşte 7 Mart Dolunayı ile cepleri dolup taşacak burçlar listesi...

DOLUNAY'DA ZENGİN OLACAK BURÇLAR

Yengeç burçları bu ay birçok kararı almakta zorluk yaşayacak. Olayları her yönden görmeye çalışacak olan Yengeçlere gelen fırsatlar şaşırmalarına neden olacak. Yengeç burçlarının Dolunay boyunca kariyer hayatlarının önü açık görülüyor. Bu süreçte yurtdışı fırsatları, miras konuları gündeme gelebilir.

Kova burçları için kariyer hayatlarındaki birçok şeyden önemli olarak görülüyor. Paraya oldukça değer veren ve parasını nasıl kullanması gerektiğini iyi bilen Kova burçları Dolunay'da istedikleri fırsatları yakalayabilirler. Kova burçları bu ay alacağı kararlarda sakin kalabilirlerse parasal anlamda oldukça şanslı olabilirler.

BALIK BURCU

Balık burçları hem iş hem de sosyal hayatlarında parlayacakları bir döneme giriyorlar. Alacakları mantıklı kararlar ile Dolunay boyunca tüm gözler Balık burçlarının üzerinde olacak. Balık burçları ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başlayabilirler.

