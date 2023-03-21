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Bu burçlara asla güvenmeyin! Ağzında sır tutamayan en dedikoducu burçlar

21.03.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sır tutamayan insanlar, anlattığınız her şeyi vakit kaybetmeden bir başkasına söylemek için harekete geçer. Bu sebeple özel yaşantınızı ve sırlarınızı paylaştığınız kişileri iyi tanımanız gerekir. Astrolojide de sır tutmayı beceremeyen burçlar var.

Bu burçlara asla güvenmeyin! Ağzında sır tutamayan en dedikoducu burçlar

Herkes sır tutmak konusunda başarılı olmaz. Bazı insanlar "Aramızda kalsın" dediğiniz her şeyi, başka arkadaşlarıyla ve dostlarıyla paylaşmaktan çekinmez. Çünkü bu durumu umursamazlar. Astroloji dünyasına göre sırrınızı paylaşırken dikkat etmeniz gereken 3 burç belli oldu. İşte sır tutamayan dedikoducu burçlar...

EN DEDİKODUCU BURÇLAR

İKİZLER BURCU

İkizler burcu en çok dedi yapan burçlardan birisidir. İkizler elde ettiği bilgiyi hemen paylaşır. Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı severler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye de bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. İkizler burcu öğrendiği bilgilerin üstüne ek bilgiler ekleyerek anlatmayı sever. Oysa aslında yalan söylüyordur.. Dedikodu ve yalana karşı çok dikkat etmek gerekiyor.

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Bazı insanlar yalan söyleme konusunda gerçekten ustalar. Yapılan bir araştırmada en yalancı burçlar belli oldu. Araştırmacılara göre ''Akrep, Terazi, Boğa'' en yalancı burçlardan. Bu burçların söylediklerine pek güvenmemek gerekiyor.

YENGEÇ BURCU

Ağzından bakla ıslanmayan bir diğer burç Yengeç. İnsanlarla mesafesini ayarlayamayan Yengeç'ler sözü söylemeden duramazlar. Yengeç burcundan olanlar size söz vermiş olsalar bile sırrınızı başkalarıyla paylaşırlar.

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Yengeç burçları insanları çok kolay manipüle edebilirler. Sırrınızı anlatırken mutlaka özenli olun. Çünkü Yengeçler sosyal çevrelerinde de en sevilen insanlar arasında yer alır. Ancak yengeç burçları tatlı görünümlerinin altında bir dedikoducu saklar. Zor bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini anlamazlar ve bu nedenle hemen dedikoduya başvururlar.

BOĞA BURCU

Boğa'lar sırlara bayılır ve çok konuşur. Dost meclislerinde ön planda oldukları için ağızlarında bakla ıslanmaz. Boğa üstelik bunu sizin iyiliğiniz için yaptığını bile söyleyebilir. Boğa burcundan olanlarla da sırrınızı sakın paylaşmayın.

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Çevrenizde boğa burcu bir dostunuz varsa, ne anlatacağınıza ve hangi konularda konuşacağınıza dikkat edin.

SIR SAKLAMAYI BİLEN BURÇLAR

Kova ve Akrep burcundan olanlar sır saklama konusunda ustadırlar. Kendileriyle ilgili çoğu gerçeği de asla kimseyle paylaşmak istemezler.

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Boğa burçlar ikizler kova yengeç Astroloji

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