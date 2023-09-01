KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Bu burçlardan birini taşıyorsanız dikkat! Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu

    Bu burçlardan birini taşıyorsanız dikkat! Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu

    01.09.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojiye göre günlük, haftalık ve aylık burç yorumları yakından takip ediliyor. Hayatımıza büyük oranda etkileri olan burcumuz bazen yol gösterici olabiliyor. Eylül ayını aşk, para ve farklı konularda zor geçirecek burçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz. İşte eylül ayını zor geçirecek burçlar ve dikkat etmesi gerekenler...

    İKİZLER - AŞK VE ARKADAŞLARA DİKKAT

    Özellikle çocuklarla ilgili yapacağın harcamalarından dolayı bütçeyi denkleştirmekte zorlanabilirsin. Eğer bekarsan ve çocuğun yoksa da flörtlerle ilgili yaşadığın problemlerden dolayı sıkıntılı dönemler geçirebilirsin. Yakın çevrendeki bazı arkadaşlarının arkandan iş çevirdiklerine şahit olabilirsin. İş hayatında otorite figürleri tarafından zorlanabilirsin. Ticari bir faaliyet alanın varsa her zaman dikkatli olmalısın. 15,17,22,25,26 ve 29 Eylül tarihlerinde özellikle dikkatli olmalısın. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler farklılık gösterebilir.

    ikizler

    YAY - KRİZSEL DURUMLAR KAPIDA

    Bu ay aile içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Ailenle ilgili gerçekleri görmemek konusunda dirençlerin olabilir ve bunlardan dolayı da yaşam kaliten düşebilir. Riskli yatırımlar, flörtler ve çocuklarla ilgili bazı krizsel durumlar yaşayabilir ve yara alabilirsin. Beklediğin mahkeme durumları varsa olumsuz sonuçlar alabilirsin. Yoksa da devletle alakalı işlemlerinde aksaklıklar yaşayabilirsin. İnternet alış verişlerinde özellikle dikkatli olmalısın. İstediğin ürünler problemli olabilir, iade işlemlerinde sorunlar yaşayabilirsin. 5,17,23,25,26 ve 29 Eylül tarihlerinde özellikle dikkatli olmalısın. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler değişebilir.

    YAY BURCU

    BALIK - HAYAL KIRIKLIKLARI

    Evliliğinle, ortaklarınla ya da hayatındaki insanlarla ilgili ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Eş, geliri, vergi, miras ya da nafaka konuların varsa bunlardan dolayı yara alma ihtimalin olabilir. Eş gelirinden yana mağduriyet yaşayabilirsin. Ayrıca ayak ve 5 duyu organlarına özellikle dikkat etmelisin. Yaşayacağın krizleri çocuklarına ya da bekarsan flörtüne yansıtabilirsin. Tekrar toparlanman biraz zaman alabilir. İş hayatında ya da gündelik hayatında çok değer verdiğin bazı arkadaşların ya da kardeşlerinle ani kopuşlar yaşayabilirsin. 12,17,21,24,25,29 Eylül tarihlerinde ekstra dikkatli olmalısın. Bu konularla ilgili problemler yaşayabilirsin. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler farklılık gösterebilir.

    balık burcu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Evdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulmanın yöntemleri!Evdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulmanın yöntemleri!
    Arkadaşınızın burcunun sizin hayatınıza olan etkileri!Arkadaşınızın burcunun sizin hayatınıza olan etkileri!
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    balık ikizler yay Astroloji

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

    Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

    8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

    8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.