Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

Fazla kilolar çağımızın ortak sorunu haline geldi. Birçok bitki çayının da desteğiyle bu sorundan kurtulmak mümkün. Yağ yakmayı teşvik eden bu çaylar diyete, kilo verme sürecine büyük katkı sağlıyor.

KARANFİL ÇAYI

10 tane karanfil

1 tarçın çubuğu

Limon

2 bardak kaynar su içerisine karanfilleri atın ve 1-2 dakika kaynatın. Ardından tarçın kabuğu ve limonu ilave ederek tüketin.

Karanfil metabolizmayı uyarır kilo vermeye yardımcı olur. Lezzet vermesi için tarçın da ilave edebilirsiniz. Tarçının tok tutma ve kan şekerini dengeleme özelliği bulunuyor.

TİLYA ÇAYI

Ihlamur (10 gr)

Kuşburnu (10 tane)

Altın otu (10 gr)

Kaynattığınız 1 litre suya havadan çatlattığınız ıhlamuru ve kuşburnunu atın, 4 dakika kaynatın. Altınonunu ilave edin ve 4 dakika daha kaynatın. Bu çayı yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin.

KEKİK ÇAYI

1 tatlı kaşığı kuru kekik yaprağı

1 dilim limon

2 su bardağı süzülmüş su

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Önce suyu kaynatın ve ardından ısıyı azaltın. Kuru kekik yapraklarını ilave edin ve 5 dakika demlendirin. Sonrasında limon ve isteğe göre bal ilave edin.

Kekik çayı mineraller,uçucu çaylar, faydalı fenoler ve flavonoidler açısından zengindir. Yapılan bir araştırmada, kekiğin ana bileşenlerinden biri olan timolün, yüksek yağlı beslenmeye bağlı obeziteyi önlediği tespit edildi. Kekik çayı merabolizmeyı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ancak bu çayı tansiyon ilacı kullananların doktorlarına danışarak tüketmeleri gerekir.

BİBERİYE ÇAYI

1 çay kaşığı biberiye yaprağı (taze veya kuru)

Bir ince dilim limon

Tatlı su

Kilo verme etkilerini artırmak için içerisine 1 yemek kaşığı ezilmiş zencefil ekleyebilirsiniz.

Çay süzgecine biberiye yapraklarını ekleyin ve bir çay bardağına koyun. Kaynar su ilave edin. Ardından diğer malzemeleri de ekleyin ve biberiye çayını 5-6 dakika demleyin. Bu çay kan şekerini dengeler ve açlık krizlerini önler.

SUMAK ÇAYI

Kurutulmuş sumak

Kaynar su

Sumak çayını 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudan hazırlayabiliriz. Sürahideki kaynar suya 1 yemek kaşığı sumak atın ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz.

Sumak çayı günlük alındığında, ince bağırsakta yağların emilimini engelleyen anti-lipazın aktivitesini artırabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve şişkinlik, kabızlık gibi sorunları önler.

MATE ÇAYI

Mate çayını günde bir fincan içebilirsiniz. Araştırmalar, yerba matesinin iştahı azaltabileceğini ve kilo vermeye yardımcı olabilecek metabolizmayı hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

1 tatlı kaşığı kutu mate yaprağı

Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlanır. Hafif acımsı tadı olan mate çayı hazırlanışı için; 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ilave edilir. 5-6 dakika demlenir. Süzülüp tüketilir.

MAÇA ÇAYI

Toz matcha çayı

Su

Matcha çayını hazırlamak için 1 çay kaşığı matcha tozu ve bir fincan sıcak su yeterlidir. Matcha tozunu süzgeçten kaşık ile ezerek bir kâse içine alın. Bir fincan sıcak suyun yarısını kâse içindeki toz matcha çayının üzerine dökün ve bambu fırça yardımıyla yoğun bir kıvama gelinceye dek karıştırın.

Matcha çayı yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edilir ve Japonlar tarafından yaklaşık 800 yıldır kullanılır.



