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Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

15.03.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketsiz yaşam, stres ve hızlı yemek tüketiminin artması milyonlarca kişiyi kilo problemleriyle baş başa bıraktı. Kilo vermenin yolu sağlıklı beslenme ve spordan geçerken aynı zamanda zayıflatıcı etkisi bulunan çayları içerek bu süreci hızlandırabilirsiniz.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

Fazla kilolar çağımızın ortak sorunu haline geldi. Birçok bitki çayının da desteğiyle bu sorundan kurtulmak mümkün. Yağ yakmayı teşvik eden bu çaylar diyete, kilo verme sürecine büyük katkı sağlıyor.

KARANFİL ÇAYI

10 tane karanfil
1 tarçın çubuğu
Limon

2 bardak kaynar su içerisine karanfilleri atın ve 1-2 dakika kaynatın. Ardından tarçın kabuğu ve limonu ilave ederek tüketin.

Karanfil metabolizmayı uyarır kilo vermeye yardımcı olur. Lezzet vermesi için tarçın da ilave edebilirsiniz. Tarçının tok tutma ve kan şekerini dengeleme özelliği bulunuyor.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

TİLYA ÇAYI

Ihlamur (10 gr)
Kuşburnu (10 tane)
Altın otu (10 gr)

Kaynattığınız 1 litre suya havadan çatlattığınız ıhlamuru ve kuşburnunu atın, 4 dakika kaynatın. Altınonunu ilave edin ve 4 dakika daha kaynatın. Bu çayı yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin.

KEKİK ÇAYI

1 tatlı kaşığı kuru kekik yaprağı
1 dilim limon
2 su bardağı süzülmüş su
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Önce suyu kaynatın ve ardından ısıyı azaltın. Kuru kekik yapraklarını ilave edin ve 5 dakika demlendirin. Sonrasında limon ve isteğe göre bal ilave edin.

Kekik çayı mineraller,uçucu çaylar, faydalı fenoler ve flavonoidler açısından zengindir. Yapılan bir araştırmada, kekiğin ana bileşenlerinden biri olan timolün, yüksek yağlı beslenmeye bağlı obeziteyi önlediği tespit edildi. Kekik çayı merabolizmeyı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ancak bu çayı tansiyon ilacı kullananların doktorlarına danışarak tüketmeleri gerekir.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

BİBERİYE ÇAYI

1 çay kaşığı biberiye yaprağı (taze veya kuru)
Bir ince dilim limon
Tatlı su
Kilo verme etkilerini artırmak için içerisine 1 yemek kaşığı ezilmiş zencefil ekleyebilirsiniz.

Çay süzgecine biberiye yapraklarını ekleyin ve bir çay bardağına koyun. Kaynar su ilave edin. Ardından diğer malzemeleri de ekleyin ve biberiye çayını 5-6 dakika demleyin. Bu çay kan şekerini dengeler ve açlık krizlerini önler.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

SUMAK ÇAYI

Kurutulmuş sumak
Kaynar su

Sumak çayını 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudan hazırlayabiliriz. Sürahideki kaynar suya 1 yemek kaşığı sumak atın ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz.

Sumak çayı günlük alındığında, ince bağırsakta yağların emilimini engelleyen anti-lipazın aktivitesini artırabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve şişkinlik, kabızlık gibi sorunları önler.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

MATE ÇAYI

Mate çayını günde bir fincan içebilirsiniz. Araştırmalar, yerba matesinin iştahı azaltabileceğini ve kilo vermeye yardımcı olabilecek metabolizmayı hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

1 tatlı kaşığı kutu mate yaprağı

Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlanır. Hafif acımsı tadı olan mate çayı hazırlanışı için; 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ilave edilir. 5-6 dakika demlenir. Süzülüp tüketilir.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...

MAÇA ÇAYI

Toz matcha çayı
Su

Matcha çayını hazırlamak için 1 çay kaşığı matcha tozu ve bir fincan sıcak su yeterlidir. Matcha tozunu süzgeçten kaşık ile ezerek bir kâse içine alın. Bir fincan sıcak suyun yarısını kâse içindeki toz matcha çayının üzerine dökün ve bambu fırça yardımıyla yoğun bir kıvama gelinceye dek karıştırın.

Matcha çayı yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edilir ve Japonlar tarafından yaklaşık 800 yıldır kullanılır.

Bu çaylar tığ gibi yapıyor! İşte zayıflatan mucizevi 7 çay...


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