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Bu çiftin hayatı tesadüflerle dolu! O detay, annenin sakladığı doğum raporundan ortaya çıktı

01.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesadüflerle dolu ilginç olayın adresi Aydın. Aynı gün aynı hastanede doğan, hatta lise ve üniversiteyi bile beraber okuyan Umut Onat ve Gülçin Boy adındaki gençler, 22 yıl önce göbek bağlarını kesen doktorun nişan kurdelelerini kesmesiyle nişanlandılar. Aynı doktor tarafından doğumlarının gerçekleştirildiğini Onat'ın annesinin sakladığı doğum raporlarından öğrenen çift, 22 yıl önce kendilerini doğurtan hekime jest yaparak mutluluğa adım attı.

Bu çiftin hayatı tesadüflerle dolu! O detay, annenin sakladığı doğum raporundan ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Aydın’da yaşayan Mehtap-Serkan Onat çiftinin Umut adını verdikleri oğlu ile Hanife-Yunus Boy çiftinin Gülçin adını verdikleri kızları 26 Şubat 2000 tarihinde o zaman Sigorta Hastanesi olarak hizmet veren ve daha sonra ismi Atatürk Devlet Hastanesi olan hastanede dünyaya geldiler.

KORDON BAĞINDAN NİŞAN KURDELESİNE!

İlkokuldan sonra Atatürk Anadolu Anadolu Lisesi’nde tanışıp okul arkadaşı olan Umut Onat ve Gülçin Boy, aynı üniversiteyi kazanınca bu defa okul arkadaşlıkları aşka dönüştü. Aynı gün hatta aynı gece doğdukları için doğum günlerini de birlikte kutlayan gençler evlilik için hazırlık yaptıkları sırada doğumlarına vesile olan doktorun bile aynı olduğunu öğrendiler. Hatıralarında doğum doktorları Erdoğan Kılıç’ın da ayrı bir yeri olduğunu öğrenen gençler nişan kurdelelerini kordon bağlarını kesen doktorlarını kestirdiler.

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Gençleri kırmayarak nişan törenine katılan Doktor Erdoğan Kılıç, her doğumun kendisi için ayrı bir hatırası olduğunu belirterek, “İnsanların hayata gelmesi bizimle başlar. Bizler o esnada anne ve bebeklerin sağlığı için mücadele versek de ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri en büyük arzumuzdur. 22 yıl önce hayata bizimle başlayan gençlerimizin 22 yıl sonra başlayacakları yeni bir hayata yine bizimle başlamayı düşünmeleri mutluluk verici” diyerek gençlere mutluluklar diledi.

ANNENİN TUTTUĞU GÜNLÜK ORTAYA ÇIKARDI

Aynı zamanda bir sağlık kuruluşunda memur olarak görev yapan ve çocuklarının her anını hem yazıp hem fotoğraflayarak saklayan Umut Onat’ın annesi Mehtap Onat, “Dünyanın en ulvi duygularından biri olan Anneliği dolu dolu yaşayanlardanım. Umut'a hamile kalınca günlük tutmaya başladım. Ultrason görüntüsünden raporlara kadar, doğum raporuna, çocuklarımın kilolarından ilk emeklediği ana kadar her şeyi yazıp fotoğrafladım. Oğlum Umut ile kızımız Gülçin hayatlarını birleştirmek isteyince çocuklarım için tuttuğum günlük ve sakladığım belgelerden Umut'a ait olanları teslim ettim. Gençler doğum raporlarını bakınca doktorlarının da Erdoğan Bey olduğunu fark etmişler. Anılarla dolu bir nişan oldu” diyerek gençleri kırmayan Doktor Erdoğan Kılıç’a da teşekkür etti.

Aydın’daki bir otelde düzenlenen törenle gençlere nişan yüzükleri takıldı.

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(İHA)

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