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  4. Bu civcivi görenler şaştı kaldı! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

Bu civcivi görenler şaştı kaldı! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

11.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tavuk yetiştiren Ufuk Solmaz isimli vatandaş, geçtiğimiz hafta yumurtadan çıkan civcivlerden biri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü civciv üç ayaklı olarak dünyaya geldi! Üç ayaklı civciv görenleri şaşırtırken, Solmaz, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirerek, "Ölür diye korktum ama şu anda diğer civcivler gibi sağlıklı bir şekilde besleniyor ve yaşamını sürdürüyor" diye konuştu.

Bu civcivi görenler şaştı kaldı! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

İlçe merkezindeki evinin bahçesinde tavuk yetiştiren Ufuk Solmaz, kuluçkaya yatırdığı yumurtadan geçtiğimiz hafta çıkan civcivlerden birinin üç ayaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.

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Meraklı vatandaşların da civcivi görmeye geldiğini belirten Solmaz şöyle konuştu:

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

"İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ölür diye korktum ama şu anda diğer civcivler gibi sağlıklı bir şekilde besleniyor ve yaşamını sürdürüyor. Şu anda herhangi bir olumsuzluk görünmüyor ve bütün hayati organları çalışıyor, hiçbir sıkıntısı yok. Elimden geldiği kadar ilgileniyorum" dedi. (İHA)

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Zonguldak Ereğli civciv

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