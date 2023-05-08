'Bu da keyfi hırsızlık!' Buzdolabını gözüne kestirdi hemen aldı kaçtı! 'Peynir çalan oluyor, yağ çalan oluyor ama bu ilk kez...'

Kendi halinde yolda yürüyordu, birden bire buzdolabının üzerindeki kaymakları gördü. Sessizce yanına yaklaştı, kimsenin olmadığını fark edince şarküteriden kiloyla kaymak çaldı! Dükkan sahibi böyle isyan etti.

'YAĞ ÇALAN OLUYOR, PEYNİR ÇALAN OLUYOR AMA...'

'Yağ çalan oluyor, yoğurt çalan oluyor, turşu çalan oluyor ama kiloyla kaymak çalınmasına ilk defa şahit olduk. Ablamız kaymakları almış çantasına atmış. Toptancıya iki kilogram sipariş vermiştik. Dükkan kapalıydı. Toptancı, kaymakları buzdolabının üzerine koymuş.'

ESNAF BÖYLE İSYAN ETTİ: İKİ KİLOGRAM KAYMAĞI NE YAPACAKSIN?

Sözlerine devam eden esnaf, 'Çok mu canın istedi gel ablacım biz sana ikram edelim. Haydi evde çocuğun mu var, ona da gönderelim ama iki kilogram kaymağı ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ayıp diye bir şey var.' dedi.

Yolda yürüyen ablanın gözü kaymaklara ilişti. Bu durumun ardından etrafta kimsenin olmadığını anlayan kadın, kaymakları çantasına alıp yoluna devam etti.



