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Bu da oldu! Eski sevgilisinin evine molotof attı

04.04.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, eski sevgilisinin oturduğu eve gelerek molotof attı. Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Olay sonrası kaçan eski sevgili polis tarafından gözaltına alındı.

Bu da oldu! Eski sevgilisinin evine molotof attı

Olay, saat 03.30 sıralarında Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı. Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

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YAKALANDI

Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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İzmir molotof

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