Bu doğal ürünler halı temizliğinde çok etkili! Kabartma tozu, sirke...

Halımızı temiz tutmak çok önemli. Birçok bakteri ve akar, halımızın diplerinde yaşar ve oradan belli yollarla bize ulaşır. Bu durum vücudumuzu çeşitli hastalıklara açık hale getirir. Önlem almak için halı temizliği işi yapan profesyonellerden yardım alabiliriz. Ancak temizlik esnasında hangi kimyasalları kullandıklarını bilmediğimiz için bu yoldan uzak durmak isteyebilirsiniz. Kimyasallardan uzak, daha sağlıklı bir temizlik elde edebilmek için doğal yollar yok değil...
Tozlar hafif olduğu için genelde halı diplerine doluşur. Halınız ne kadar temiz görünse de iç kısımları hiç de öyle değildir. Siz halınızı süpürdükçe bu tozlar havalanır ve nefes yoluyla vücudunuza geçer. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına gelir. Dolayısıyla etkili bir temizlik yöntemi ile bu tozlardan kurtulmak zorundasınız. Tozlardan, hamur işlerinde kullandığımız kabartma tozu sayesinde doğal yollar ile kurtulabiliriz.
Malzemeler; kabartma tozu, mısır nişastası, defneyaprağı ve kurutulmuş potpori
Kabartma tozu ve mısır nişastasını karıştırın.
Ufaladığınız defneyaprağı ve potporiyi karışıma ekleyin.
Tüm malzemeyi kapalı bir kaba aktardıktan sonra iyice karışması için sallayın.
Kuru karışımı halıya serpin ve en az iki saat bekleyin.
Süre sonunda süpürge ile tüm tozları süpürün.
Halılarımız zaman zaman çok hızlı bir şekilde kirlenir. Sorunu çözüme kavuşturmak için kimyasal pek çok yöntem bulunuyor. Ancak bunun yanı sıra doğal karışımlardan da faydalanarak problemi ortadan kaldırabiliriz. Hemen her şeyde kullanılmaya müsait olan bor, imdadımıza yetişiyor ve kirlerin yok edilmesinde de en büyük yardımcımız haline geliyor.
Malzemelerimiz; Boraks, karbonat ve esansiyel yağ
Tüm malzemeleri tek kapta karıştırın.
İyice karıştığına emin olduğunuz temizleyiciyi halının üzerine serpin.
10-15 dakika kadar bekledikten sonra elektrikli süpürgeniz ile çekin.
Halıdaki lekeler kabus gibidir. Her gün baktığınız halınızın üzerinde duran ve bir türlü çıkaramadığınız lekeleri sirke ve su ile kolayca çıkarabilirsiniz.
Malzemelerimiz; beyaz sirke, su, tuz ve esans yağından oluşuyor.
Sprey şişesine öncelikle sirke ve suyu koyarak karıştırın.
Karışıma tuz ve esans yağını ekleyin.
Hazırlanan karışımı lekeli bölgeye püskürtün ve bir süre nüfuz etmesini bekleyin.
Son olarak elektrik süpürgesi ile lekenin olduğu noktayı temizleyin ve işlemi sonlandırın.
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