Bu doğal ürünler halı temizliğinde çok etkili! Kabartma tozu, sirke...

Halımızı temiz tutmak çok önemli. Birçok bakteri ve akar, halımızın diplerinde yaşar ve oradan belli yollarla bize ulaşır. Bu durum vücudumuzu çeşitli hastalıklara açık hale getirir. Önlem almak için halı temizliği işi yapan profesyonellerden yardım alabiliriz. Ancak temizlik esnasında hangi kimyasalları kullandıklarını bilmediğimiz için bu yoldan uzak durmak isteyebilirsiniz. Kimyasallardan uzak, daha sağlıklı bir temizlik elde edebilmek için doğal yollar yok değil...

TOZLARDAN KABARTMA TOZU İLE KURTULUN

Tozlar hafif olduğu için genelde halı diplerine doluşur. Halınız ne kadar temiz görünse de iç kısımları hiç de öyle değildir. Siz halınızı süpürdükçe bu tozlar havalanır ve nefes yoluyla vücudunuza geçer. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına gelir. Dolayısıyla etkili bir temizlik yöntemi ile bu tozlardan kurtulmak zorundasınız. Tozlardan, hamur işlerinde kullandığımız kabartma tozu sayesinde doğal yollar ile kurtulabiliriz.

Malzemeler; kabartma tozu, mısır nişastası, defneyaprağı ve kurutulmuş potpori

Kabartma tozu ve mısır nişastasını karıştırın.

Ufaladığınız defneyaprağı ve potporiyi karışıma ekleyin.

Tüm malzemeyi kapalı bir kaba aktardıktan sonra iyice karışması için sallayın.

Kuru karışımı halıya serpin ve en az iki saat bekleyin.

Süre sonunda süpürge ile tüm tozları süpürün.