Bu egzersizlerle sırt ve kol bölgesinde kusursuz görünüme kavuşabilirsiniz...

Bölgesel yağlanmalara; genetik etkenler, hormonal düzensizlikler ve hareketsizlik gibi birçok faktör neden olabilir. Bu faktörlerden en çok karşımıza çıkansa hareketsizliktir. Bu yüzden diyet bu yağlardan kurtulmak için yeterli değildir. Bunun yanında kaslarınızı çalıştıracak egzersizlere ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla evde yapabileceğiniz basit egzersizler sizin kurtarıcınız olacaktır. Hadi gelin, basit egzersizlerle kol ve sırt bölgenizdeki yağlardan nasıl kurtulabileceğinize bakalım.

ISINMA

Yapacağınız egzersizler ne kadar kolay olursa olsun, kaslarınızın ısınmaya ihtiyacı vardır. Isınma hareketleri vücudun esnemesine yardımcı olacak ve sizi diğer hareketlere hazırlayacaktır. Her harekete 10-15 saniye ayırmanız yeterli olacaktır.