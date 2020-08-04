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Bu egzersizlerle sırt ve kol bölgesinde kusursuz görünüme kavuşabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteriz. Fakat gerçekler her zaman beklediğimiz gibi olmayabilir. Bölgesel yağlarımız bu isteğin önünde duran büyük engellerden biri haline gelebilir. Peki, istediğimiz görüntüye nasıl kavuşabiliriz? İşte kol ve sırt bölgenizdeki yağlardan kurtulmanızı sağlayacak basit egzersizler...

Bu egzersizlerle sırt ve kol bölgesinde kusursuz görünüme kavuşabilirsiniz...

Bölgesel yağlanmalara; genetik etkenler, hormonal düzensizlikler ve hareketsizlik gibi birçok faktör neden olabilir. Bu faktörlerden en çok karşımıza çıkansa hareketsizliktir. Bu yüzden diyet bu yağlardan kurtulmak için yeterli değildir. Bunun yanında kaslarınızı çalıştıracak egzersizlere ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla evde yapabileceğiniz basit egzersizler sizin kurtarıcınız olacaktır. Hadi gelin, basit egzersizlerle kol ve sırt bölgenizdeki yağlardan nasıl kurtulabileceğinize bakalım.

ISINMA

Yapacağınız egzersizler ne kadar kolay olursa olsun, kaslarınızın ısınmaya ihtiyacı vardır. Isınma hareketleri vücudun esnemesine yardımcı olacak ve sizi diğer hareketlere hazırlayacaktır. Her harekete 10-15 saniye ayırmanız yeterli olacaktır.

  • Öncelikle omuzların ısınmasını sağlamalıyız. Bunun için omuzlarınızı arkadan öne doğru daha sonra da önden arkaya doğru yuvarlayın.

  • Ardından kollarınızı yere paralel olacak şekilde yanlara açın. Dirseklerinizin bükülmediğinden emin olun ve kollarınızı aşağı ve yukarı doğru hareketlendirin.

  • Aşağı yukarı olan bu hareketinizi öne ve arkaya olacak şekilde devam ettirin. Kollarınızı öne doğru olabildiğince esnetin. Sonra kollarınızı arkaya doğru olabildiğince açmaya çalışın. Yeterince açtığınızda sırtınızdaki kasları hissedebilirsiniz.

  • Öne eğilerek yere uzanmaya çalıştıktan sonra ısınma turunuzu bitirebilirsiniz.

    • EGZERSİZLER

    Yapacağınız egzersizler kol ve sırt kaslarınızın çalışmasını sağlayacak ve bu bölgelerdeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden hareketleri düzenli aralıklarla gerçekleştirmeyi ve her egzersiz için en az 30 saniye ayırmayı ihmal etmeyin.

    1. DİRSEK KAVUŞTURMA

    • Kollarınızı yanlara doğru açın ve dirseklerinizi kollarınıza dik olacak şekilde bükün.

    • Dirseklerinizi öne doğru getirerek birleştirin.

    • Kollarınızı arkaya doğru getirirken açıyı bozmamaya özen gösterin ve sırt kaslarınızı hissettiğinizden emin olun.

    2. TOPUK DOKUNUŞU

    • Bu egzersiz için yoga matı kullanabilirsiniz. Öncelikle yoga matına sırtüstü uzanmalısınız.

    • Ayaklarınızı kalça hizasında açarak bükün.

    • Daha sonra sırtınızı yerden kaldırmamaya çalışarak sağ elinizi sağ topuğunuza götürerek uzanın.

    • Aynı işlemi sol tarafa da uygulayın.

    • Bu egzersiz sırt ve kol kaslarınızın yanı sıra karın kaslarınızın da çalışmasına yardımcı olacaktır.

    3. KOL ÇEVİRME

    • Bu hareket için kollarınızı yana düz bir şekilde açın.

  • Ardından kollarınızla dairesel hareketler yapın.

  • Önce küçük daireler sonrasında da büyük daireler yapabilirsiniz.

    • 4. TERS MEKİK

    • Bu hareket için yere yüzüstü uzanmalısınız.

    • Daha sonra kollarınızı arkaya uzatarak gövdenizi yerden kaldırmaya çalışın.

    Yüzme de kol ve sırt kaslarını çalıştırmak için oldukça etkili bir spordur. Yüzmeye gidemeseniz bile yüzerken yaptığınız kulaç hareketlerini evde gerçekleştirerek kaslarınızı güçlendirebilir ve yağları eritebilirsiniz.

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