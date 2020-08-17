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Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

İnsan vücudunun bazı bölgelerinde ani ve normal olmayan şişkinlikler görülür. Bu şişkinlikler sıklıkla kilo ile karıştırılır. Ancak sanılanın aksine şişkinlikler ödem nedeniyle ortaya çıkar. Genel olarak dokularda meydana gelen hasar nedeniyle aşırı miktarda sıvının vücutta tutulması şeklinde açıklanır. Ödemler, başta eklemler olmak üzere, iç organlarda ya da vücudun herhangi bir yerinde oluşur.

Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...

Ödemler, vücudun küçük bir bölgesinde rastlanabildiği gibi bütün bir organı da sarabilir. Ödemlerin oluşması ciddiye alınması gereken sağlık sorunlarının varlığını gösterir. Ödem, oluştuğu yerdeki organda hafif ağrı ve işlev bozukluğuna yol açar. Peki günlük yaşamı olumsuz etkileyen ödemlerin başlıca sebepleri nelerdir?

VÜCUDUMUZDA ŞİŞKİNLİKLERE NEDEN OLAN ÖDEMİN SEBEPLERİ!

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Hareketsiz bir yaşam vücutta kan dolaşımının azalmasına neden olur. Bu durumda metabolizma yavaşlar, ayak ve bileklerde ödemlere yol açar.

VARİSLER

Bacaklardaki damarlarda kan dolaşımına engel olan varisler bu bölgede ödeme neden olur.

SİROZ

Karaciğerde gerçekleşen bir rahatsızlık olan siroz, bacaklarda ve karın bölgesinde ödemlere yol açar.

AŞIRI TUZ YA DA SU TÜKETMEK

Gereğinden fazla tuz tüketmek vücutta su tutulmasına neden olur. Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla tüketilen su da ödemin oluşmasına sebep olur. Fazla su böbreklerde süzülemez ardından damar içindeki sıvılar, damar dışına sızar ve ödemlere neden olur. Bu nedenle hem suyun hem de tuzun tüketimini ideal seviyede tutmak ödem oluşumunu azaltır.

GEBELİK

Gebelik döneminde hormonlardan kaynaklı değişimler vücudun su ve tuz tutmasına neden olur. Bunun sonucunda vücutta yaygın ödemler görülür.

BÖBREK HASTALIKLARI

Böbrekler, rahatsızlık nedeniyle yeterince suyu süzmez ise ayak bilekleri ve bacak bölgelerinde ödemler oluşabilir. Ayrıca böbreklerde bazen protein kaçakları söz konusu olabilir. Bu durumda, başta ayak bileklerinde olmak üzere sabahları göz kapağı çevresi ve yüz bölgesinde ödemlere rastlanabilir.

ADET DÖNEMLERİ

Kadınlarda adet dönemleri öncesinde şişlikler görülür. Bu şişliklerin anlamı adet nedeniyle karın bölgesinde ödem oluşmasıdır.

MEME KANSERİ AMELİYATI

Meme kanseri ameliyatı sonrasında kollarda ödemler ortaya çıkar. Özellikle ameliyat olan hastalarda tiroit bezlerinde yetersizlik var ise vücudun genelinde ödemler görülür.

İLAÇLAR

Ödeme sebep olan ilaçların en bilineni kortizondur. Bununla birlikte yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçlar, östrojen hormonu ilaçları ve bazı romatizma ilaçları da vücutta ödeme yol açabilir.

KALP YETMEZLİĞİ

Kalp yetmezliği bulunanlarda da çeşitli bölgelerde ödemler görülür. Başlangıçta ayak bileği çevresi ve bacaklarda görülür. İlerleyen dönemlerde kalça bölgesinde ve karın içinde, daha sonraki dönemlerde ise akciğerde ödemler oluşur.

HAVA DEĞİŞİMLERİ

Hızlı sıcaklık değişiklikleri ve farklı bir yere gidildiğinde maruz kalınan hava değişimleri vücutta ödem oluşmasına yol açabilir.

ROMATİZMA

Özellikle romatizma iltihaplı olarak gelişiyor ise eklem bölgelerinin yumuşak dokulu kısımlarında ödemler oluşabilir.

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