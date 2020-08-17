Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...

Ödemler, vücudun küçük bir bölgesinde rastlanabildiği gibi bütün bir organı da sarabilir. Ödemlerin oluşması ciddiye alınması gereken sağlık sorunlarının varlığını gösterir. Ödem, oluştuğu yerdeki organda hafif ağrı ve işlev bozukluğuna yol açar. Peki günlük yaşamı olumsuz etkileyen ödemlerin başlıca sebepleri nelerdir?

VÜCUDUMUZDA ŞİŞKİNLİKLERE NEDEN OLAN ÖDEMİN SEBEPLERİ!

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Hareketsiz bir yaşam vücutta kan dolaşımının azalmasına neden olur. Bu durumda metabolizma yavaşlar, ayak ve bileklerde ödemlere yol açar.

VARİSLER

Bacaklardaki damarlarda kan dolaşımına engel olan varisler bu bölgede ödeme neden olur.

SİROZ

Karaciğerde gerçekleşen bir rahatsızlık olan siroz, bacaklarda ve karın bölgesinde ödemlere yol açar.

AŞIRI TUZ YA DA SU TÜKETMEK

Gereğinden fazla tuz tüketmek vücutta su tutulmasına neden olur. Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla tüketilen su da ödemin oluşmasına sebep olur. Fazla su böbreklerde süzülemez ardından damar içindeki sıvılar, damar dışına sızar ve ödemlere neden olur. Bu nedenle hem suyun hem de tuzun tüketimini ideal seviyede tutmak ödem oluşumunu azaltır.