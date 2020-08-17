Bu faktörler ödem oluşumuna sebep oluyor! Dikkatli olmazsanız...

Ödemler, vücudun küçük bir bölgesinde rastlanabildiği gibi bütün bir organı da sarabilir. Ödemlerin oluşması ciddiye alınması gereken sağlık sorunlarının varlığını gösterir. Ödem, oluştuğu yerdeki organda hafif ağrı ve işlev bozukluğuna yol açar. Peki günlük yaşamı olumsuz etkileyen ödemlerin başlıca sebepleri nelerdir?
VÜCUDUMUZDA ŞİŞKİNLİKLERE NEDEN OLAN ÖDEMİN SEBEPLERİ!
HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
Hareketsiz bir yaşam vücutta kan dolaşımının azalmasına neden olur. Bu durumda metabolizma yavaşlar, ayak ve bileklerde ödemlere yol açar.
VARİSLER
Bacaklardaki damarlarda kan dolaşımına engel olan varisler bu bölgede ödeme neden olur.
SİROZ
Karaciğerde gerçekleşen bir rahatsızlık olan siroz, bacaklarda ve karın bölgesinde ödemlere yol açar.
AŞIRI TUZ YA DA SU TÜKETMEK
Gereğinden fazla tuz tüketmek vücutta su tutulmasına neden olur. Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla tüketilen su da ödemin oluşmasına sebep olur. Fazla su böbreklerde süzülemez ardından damar içindeki sıvılar, damar dışına sızar ve ödemlere neden olur. Bu nedenle hem suyun hem de tuzun tüketimini ideal seviyede tutmak ödem oluşumunu azaltır.
GEBELİK
Gebelik döneminde hormonlardan kaynaklı değişimler vücudun su ve tuz tutmasına neden olur. Bunun sonucunda vücutta yaygın ödemler görülür.
BÖBREK HASTALIKLARI
Böbrekler, rahatsızlık nedeniyle yeterince suyu süzmez ise ayak bilekleri ve bacak bölgelerinde ödemler oluşabilir. Ayrıca böbreklerde bazen protein kaçakları söz konusu olabilir. Bu durumda, başta ayak bileklerinde olmak üzere sabahları göz kapağı çevresi ve yüz bölgesinde ödemlere rastlanabilir.
ADET DÖNEMLERİ
Kadınlarda adet dönemleri öncesinde şişlikler görülür. Bu şişliklerin anlamı adet nedeniyle karın bölgesinde ödem oluşmasıdır.
MEME KANSERİ AMELİYATI
Meme kanseri ameliyatı sonrasında kollarda ödemler ortaya çıkar. Özellikle ameliyat olan hastalarda tiroit bezlerinde yetersizlik var ise vücudun genelinde ödemler görülür.
İLAÇLAR
Ödeme sebep olan ilaçların en bilineni kortizondur. Bununla birlikte yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçlar, östrojen hormonu ilaçları ve bazı romatizma ilaçları da vücutta ödeme yol açabilir.
KALP YETMEZLİĞİ
Kalp yetmezliği bulunanlarda da çeşitli bölgelerde ödemler görülür. Başlangıçta ayak bileği çevresi ve bacaklarda görülür. İlerleyen dönemlerde kalça bölgesinde ve karın içinde, daha sonraki dönemlerde ise akciğerde ödemler oluşur.
HAVA DEĞİŞİMLERİ
Hızlı sıcaklık değişiklikleri ve farklı bir yere gidildiğinde maruz kalınan hava değişimleri vücutta ödem oluşmasına yol açabilir.
ROMATİZMA
Özellikle romatizma iltihaplı olarak gelişiyor ise eklem bölgelerinin yumuşak dokulu kısımlarında ödemler oluşabilir.
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