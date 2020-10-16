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Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 07:55 | Son Güncelleme

Bir anne olan Marcella Mares, aynı zamanda hemşire olmak için online aldığı dersler sırasında bebeğini emzirdiği için az kalsın hemşirelik mesleğinden oluyordu.

Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi

Kaliforniyalı bir üniversite öğrencisi olan Marcella Mares, online olarak aldığı dersler sırasında bebeğini emzirdiği için az kalsın hemşirelikten men ediliyordu. Ders sırasında bebeğini emzirdiğini fark eden profesörü, genç kadını ders esnasında 'uygunsuz şeyler' yapmakla suçladı.

Fresno City College öğrencisi konuyla ilgili beni herkesin içinde küçük düşürdü diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Mares: "Emziren anneler okulla, işle ve bir çocukla hayatını sürdürmeye çalışırken aşağılanmamalı övülmelidir." diyor.

Olay yaratan dersin öğretmeni dersinin kredisini vermek için kamera ve mikrofonun açık olmasını şart koşuyor. Derslerin başladığı dönemde profesöre bir mail atarak durumunu izah etmiş. Kızını emzirmesi gerektiğini anlattığı mailine 'ders sırasında yapmanız gereken bu değil. Bunu kendi zamanınızda yapın' şeklinde cevap vermiş.

Olayı okul yönetimine taşıyan Marcella Mares, çok kısa süre sonra gerilim yaşadığı profesörün kendisinden özür dilediğini söyledi.

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