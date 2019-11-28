Bu geleneğin arkasında 'hindi lobisi' var!

Başkan’ın hangi hindiyi kesilmekten kurtaracağının belirlenmesi için Beyaz Saray’ın Twitter hesabında bir anket düzenlenmiş, Bread (Ekmek) ve Butter (Tereyağ) adlı iki hindinin yarıştığı ankette 50 binin üzerinde oy kullanılmıştı.

Dün kameralar karşısına geçen Trump, “Butter seninle biraz konuşalım, çok sevineceğin bir şey yapacağım. Seni tamamen affediyorum” dedi.

Trump, Bread isimli kuşun da “kesilmeyeceğini” söyledi. İki hindi, emeklilik günlerini Virginia Politeknik Enstitüsü’ndeki Gobblers Rest adlı çiftlikte geçirecek.

ABD'de hindi affetme geleneği, Başkan Abraham Lincoln’ün 1863 yılında oğlunun isteği üzerine bir hindiyi affetmesine dayanıyor.

Ancak genel kanı, bugünkü haliyle ilk af kararının Başkan John F. Kennedy tarafından verildiği yönünde.

Kararın arkasında ise hindi lobisi var.

Amerikalı yetiştiriciler 1947’den beri başkanlara “yemeleri için” Şükran Günü’nde hindi gönderiyor.

1963 yılında Kennedy “Bırakalım büyüsün” diyerek bir hindiyi affedince ertesi günün Los Angeles Times gazetesi “Başkan’dan hindiye af” manşetiyle çıkıyor.

Ulusal Hindi Federasyonu’nun sponsor olduğu bu etkinlik, o tarihten sonra tekrarlanmaya devam ediyor.

