Bu hafta 11 film vizyona girecek

Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs'ın rol aldığı film, Pakistan'daki aşırıcı grupların planladıkları saldırıların üssü olarak seçtiği Hindistan'ın en önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş yıldızlı otelde üç gün boyunca yaşanan ve kenti kaosa sürükleyen eylemleri anlatıyor.

Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek bir öyküyü beyaz perdeye taşıyacak.

Başarılı oyuncuya Emmy Rossum, Julia Jones, Laura Dern, Tom Bateman, Domenick Lombardozzi ve William Forsythe'nin eşlik ettiği film; oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülen kar temizleyici Nels'in intikam hikayesini konu ediniyor.

Hans Petter Moland'ın yönetmenliğini yaptığı, İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı gerilim ve aksiyon filmi "Soğuk İntikam" izleyici ile buluşacak.

- "Ali"

Hakan Meriçliler, Gürbey İleri, Semra Dinçer, Karel Gürtekin ve Baran Şükrü Babacan'ın rol aldığı "Ali" adlı filmi Ramazan Özer yönetti.

Dram türündeki film, mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorlukları ve kendisiyle beraber babasının da hayatının bambaşka bir yöne evrilişini konu alıyor.

- "Özgür Dünya"

Şevki Es ve Faruk Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "Özgür Dünya", babası, arkadaşları ve kendi özgürlüğü için mücadele eden genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Faruk Aksoy'un senaryosunu Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol ve Burcu Üstündağ ile kaleme aldığı filmin başrollerinde Murat Serezli, Rabia Soytürk, Gürbey İleri, Sami Aksu, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan ve Mekin Sezer gibi isimler oynuyor.

- "Çat Kapı Aşk"

Erhan Baytimur'un yönettiği "Çat Kapı Aşk", hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan genç bir kız ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.