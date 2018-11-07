Oyun sektörü sonbaharın gelmesiyle birlikte iyiden iyiye canlandı diyebiliriz. Keza merakla beklenen AAA kalitesindeki oyunlar, ardı ardına raflardaki yerlerini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda Red Dead Redemption 2, AC Odyssey, Black Ops 4 gibi merakla beklenen pek çok yapım satışa sunuldu.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda ise öyle çok öne çıkan bir yapımın olmadığını görüyoruz. Tamam yine oldukça kalabalık bir liste bizleri bekliyor. Fakat bu listenin içi çok da dolu değil. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.
6 Kasım Salı
Déraciné (PSVR)
World of Final Fantasy Maxima (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Overkill’s The Walking Dead (PC)
The Shapeshifting Detective (PS4, Xbox One, Switch, PC)
GRIP (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (PS4, PC)
ARK: Extinction (PS4, Xbox One, PC, Mobil)
Carnival Games (PS4, Switch, Xbox One)
Brawlhalla (Xbox One, Switch)
Syren (PS4)
Transpose (PS4, PC)
Road Redemption (PS4)
The Forest (PS4)
Omen of Sorrow (PS4)
Nekopara Vol. 1 (PS4)
Full Metal Furies (Switch)
Rogue Legacy (Switch)
7 Kasım Çarşamba
Steel Rats (PS4, Xbox One, PC)
Slayaway Camp: Butcher’s Cut (PS Vita)
Deru – The Art of Cooperation (Switch, PC)
Tsioque (PC)
Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry (PC)
8 Kasım Perşembe
Egress (PC)
Cube Creator DX (3DS)
Battlezone: Gold Edition (Switch)
The Walking Vegetables: Radical Edition (Switch)
The Bug Butcher (Switch)
MechaNika (Switch)
Astebreed (Switch)
Valiant Hearts: The Great War (Switch)
Mercenaries Wings: The False Phoenix (Switch)
Crashlands (Switch)
Sky Force Anniversary (Switch)
Varion (Switch, PC)
Rage in Peace (Switch, PC)
Timber Tennis: Versus (PS4, Switch)
Doodle God: Crime City (Xbox One, PC)
9 Kasım Cuma
Tetris Effect (PS4)
11-11: Memories Retold (PS4, Xbox One, PC)
Noir Chronicles: City of Crime (PS4, Switch)
MechaNika (Xbox One)
Atari Flashback Classics Switch (Switch)
Forgotton Anne (Switch)
Collidalot (Switch)
Townsmen (Switch)
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