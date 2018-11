Bu hafta çıkacak oyunlar

6 Kasım Salı Déraciné (PSVR) World of Final Fantasy Maxima (PS4, Xbox One, Switch, PC) Overkill’s The Walking Dead (PC) The Shapeshifting Detective (PS4, Xbox One, Switch, PC) GRIP (PS4, Xbox One, Switch, PC) Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (PS4, PC) ARK: Extinction (PS4, Xbox One, PC, Mobil) Carnival Games (PS4, Switch, Xbox One) Brawlhalla (Xbox One, Switch) Syren (PS4) Transpose (PS4, PC) Road Redemption (PS4) The Forest (PS4) Omen of Sorrow (PS4) Nekopara Vol. 1 (PS4) Full Metal Furies (Switch) Rogue Legacy (Switch)

7 Kasım Çarşamba



Steel Rats (PS4, Xbox One, PC)

Slayaway Camp: Butcher’s Cut (PS Vita)

Deru – The Art of Cooperation (Switch, PC)

Tsioque (PC)

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry (PC)

8 Kasım Perşembe



Egress (PC)

Cube Creator DX (3DS)

Battlezone: Gold Edition (Switch)

The Walking Vegetables: Radical Edition (Switch)

The Bug Butcher (Switch)

MechaNika (Switch)

Astebreed (Switch)

Valiant Hearts: The Great War (Switch)

Mercenaries Wings: The False Phoenix (Switch)

Crashlands (Switch)

Sky Force Anniversary (Switch)

Varion (Switch, PC)

Rage in Peace (Switch, PC)

Timber Tennis: Versus (PS4, Switch)

Doodle God: Crime City (Xbox One, PC)

9 Kasım Cuma



Tetris Effect (PS4)

11-11: Memories Retold (PS4, Xbox One, PC)

Noir Chronicles: City of Crime (PS4, Switch)

MechaNika (Xbox One)

Atari Flashback Classics Switch (Switch)

Forgotton Anne (Switch)

Collidalot (Switch)

Townsmen (Switch)

