Oyun sektörü sonbaharın gelmesiyle birlikte iyiden iyiye canlandı diyebiliriz. Keza merakla beklenen AAA kalitesindeki oyunlar, ardı ardına raflardaki yerlerini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda Red Dead Redemption 2, AC Odyssey, Black Ops 4 gibi merakla beklenen pek çok yapım satışa sunuldu.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda ise öyle çok öne çıkan bir yapımın olmadığını görüyoruz. Tamam yine oldukça kalabalık bir liste bizleri bekliyor. Fakat bu listenin içi çok da dolu değil. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

6 Kasım Salı



Déraciné (PSVR)

World of Final Fantasy Maxima (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Overkill’s The Walking Dead (PC)

The Shapeshifting Detective (PS4, Xbox One, Switch, PC)

GRIP (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (PS4, PC)

ARK: Extinction (PS4, Xbox One, PC, Mobil)

Carnival Games (PS4, Switch, Xbox One)

Brawlhalla (Xbox One, Switch)

Syren (PS4)

Transpose (PS4, PC)

Road Redemption (PS4)

The Forest (PS4)

Omen of Sorrow (PS4)

Nekopara Vol. 1 (PS4)

Full Metal Furies (Switch)

Rogue Legacy (Switch)