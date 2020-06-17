21 – 22 Haziran Cumartesi ve Pazar hava durumu nasıl olacak?



Korona yasaklarından dolayı evde kalmaya özen gösteren İstanbul ve Ankaralılar’a hafta sonu için meteorolojiden kötü haber geldi. Normalleşme sürecinde hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler bu hafta sonu hava nasıl olacak, 21- 22 Haziran hava durumu son dakika bilgileri, cumartesi ve Pazar hava nasıl sorularını sorarak hava durumunu öğrenmeye çalıştı. Peki bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu?

Hafta sonu plaj planı yapmayın! Son dakika hava durumu!



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı bekleniyor. Meteorolijiden gelen haberlere göre yağışlar sele neden olacak kadar kuvvetli olacak.

Meteorolojiden gelen son hava durumu tahminlerine göre bu hafta sonu yağışlar mevsim normallerinin çok üstünde olacak. Ankara için dolu uyarısı yapılırken İstanbul’da da AKOM alarm aldı. Yağışlar oldukça şiddetli geçeceği için uzmanlar vatandaşlara hafta sonu evde kalmalarını önerdi.