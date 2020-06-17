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Bu hafta sonu hava nasıl olacak? (21 – 22 Haziran hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 21:56 | Son Güncelleme

Covid-19 yasakları kalkınca hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar “Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava yağmurlu mu? 21 – 22 Haziran hafta sonu hava durumu son dakika bilgisi nedir” konularını aratarak hava durumunu öğrenmeye çalışıyor. Peki bu hafta sonu hava güneşli olacak mı? Detaylar haberimizde…

Bu hafta sonu hava nasıl olacak? (21 – 22 Haziran hava durumu)

21 – 22 Haziran Cumartesi ve Pazar hava durumu nasıl olacak?

Korona yasaklarından dolayı evde kalmaya özen gösteren İstanbul ve Ankaralılar’a hafta sonu için meteorolojiden kötü haber geldi. Normalleşme sürecinde hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler bu hafta sonu hava nasıl olacak, 21- 22 Haziran hava durumu son dakika bilgileri, cumartesi ve Pazar hava nasıl sorularını sorarak hava durumunu öğrenmeye çalıştı. Peki bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu?

Hafta sonu plaj planı yapmayın! Son dakika hava durumu!

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı bekleniyor. Meteorolijiden gelen haberlere göre yağışlar sele neden olacak kadar kuvvetli olacak.
Meteorolojiden gelen son hava durumu tahminlerine göre bu hafta sonu yağışlar mevsim normallerinin çok üstünde olacak. Ankara için dolu uyarısı yapılırken İstanbul’da da AKOM alarm aldı. Yağışlar oldukça şiddetli geçeceği için uzmanlar vatandaşlara hafta sonu evde kalmalarını önerdi.

Hafta sonu yağmur gelİyor!

Meteoroloji önümüzdeki hafta başına kadar kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli olacağını duyurdu. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

21- 22 Haziran bu hafta sonu yağmur beklenen iller?

Meteorolojinin sitesinde bir çok il için şiddetli yağış ve dolu uyarısı verildi. İstanbul için şiddetli yağış, Ankara için hem dolu hem yağış bekleniyor. Meteorolojinin son dakika uyarısı geçtiği iller şunlar: Ankara, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı

İstanbul için hem meteoroloji hem de AKOM'dan arka arkaya uyarılar geldi. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemi ile soğuk hava etkisini gösterecek. Bugün başlayan yağışlar il geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacak. Yağışlar bir kaç saati aşmayacak ancak sel ve su baskınlarına sebep olacak kadar şiddetli olacak.

Ankara bu hafta sonu dolu bekliyor!

Meteorolojinin resmi sitesinde Ankara için sağanak yağışla birlikte dolu uyarısı yapıldı. Bugün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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