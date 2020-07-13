Bu hareketlerle selülitlere veda edeceksiniz! Haftada üç kere...

Selülit, cilt üzerinde girintili çıkıntılı portakal kabuğu benzeri görünüme sebep olan bir cilt rahatsızlığı. Hareketsizlik, hızlı kilo alıp verme, fazla abur cubur tüketimi, az su içmek, bazı genetik ve hormonal bozukluklar hiç sevmediğimiz selülit görüntüsünün başlıca nedenleri. Ama selülit problemine bir son vermek, en azından azaltmak mümkün. İşte bu yolda size yardımcı olacak masaj hareketleri ve tüyolar...
Selülitten kurtulmak için yapacağınız ilk şey, bol bol su içmek. Ne yaparsanız yapın yeterli su içmediğiniz takdirde bu durumdan kurtulmanız mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra dengeli beslenme, düzenli spor ve masajla da selülitlere savaş açabiliriz.
Selülit masajı, sorun olan bölgedeki dolaşımı düzenlemek amaçlı yapılır. Özel kremler ya da doğal yağlar kullanılarak da yapılabilir. Selülit masajı için; lavanta yağı, susam yağı, biberiye yağı, jojoba yağı, yasemin yağı, zambak yağı, portakal yağı, keten yağı, ardıç yağı, nane yağı gibi yağlar kullanabilirsiniz. Ancak alerjik bir bünyeye sahipseniz, öncelikle kullanacağınız yağı teninizin küçük bir kısmında denemenizi öneririz. Bir de masaja başlamadan önce kremi ya da doğal yağı elinizde ısıtmayı unutmayın.
Dizlerden başlayarak yukarıya doğru sıvazlama hareketiyle selülitlere karşı savaş açabilirsiniz.
Bacağın iç, dış ve üst kısımlarına uygulayacağınız hareket dolaşımı hızlandırarak selülit görünümünü azaltacaktır.
İkinci hareketimiz yoğurma hareketi.
Dizlerden yukarıya doğru, baş parmağınız diğer parmaklarınızla karşılaşacak şekilde, selülitli bölgeyi kavrayın ve yukarıya doğru yoğurun.
Bacağın alt, üst, iç ve dış bölgelerinde bu hareketi tekrarlayın.
Bu, parmak eklemleri ile yapılan bir hareket.
Bacağın iç, dış, üst ve iç bölgesine basınçlı yoğurma hareketini uygulayacaksınız.
Tahta masaj aletlerinin yaptığı gibi parmak eklemlerinizi dizinize koyun hafif basınç uygulayarak eklemlerinizi yukarıya hareket ettirin.
Dördüncü hareketimiz içten dışa doğru cilt yürütme hareketi.
Bacağın iç tarafından başlayarak, dizlerden yukarıya doğru cildi sıkıştırarak yürütme hareketi yapacaksınız.
Bu masajla kan dolaşımınız artacak. Buna bağlı olarak da hücre yenilenmesi hızlanacak ve böylece cildiniz gergin, parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmuş olacak.
Bu hareketi belli bir rutinde uygulayarak tekrar selülit oluşumunun da önüne geçebilirsiniz.
Masaj yaparken aşırı basınç uygulamaktan kaçının. Kılcal damarlarda çatlamaya sebep olabilir ve morarmalara yol açabilir.
Masajın etkisini göstermesi için en az 20 dakika boyunca yapmalısınız.
Haftada bir kaç kez uygulayabilirsiniz.
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