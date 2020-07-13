Bu hareketlerle selülitlere veda edeceksiniz! Haftada üç kere...

Selülit, cilt üzerinde girintili çıkıntılı portakal kabuğu benzeri görünüme sebep olan bir cilt rahatsızlığı. Hareketsizlik, hızlı kilo alıp verme, fazla abur cubur tüketimi, az su içmek, bazı genetik ve hormonal bozukluklar hiç sevmediğimiz selülit görüntüsünün başlıca nedenleri. Ama selülit problemine bir son vermek, en azından azaltmak mümkün. İşte bu yolda size yardımcı olacak masaj hareketleri ve tüyolar...

SELÜLİTLERLE NASIL BAŞ EDEBİLİRİZ?

Selülitten kurtulmak için yapacağınız ilk şey, bol bol su içmek. Ne yaparsanız yapın yeterli su içmediğiniz takdirde bu durumdan kurtulmanız mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra dengeli beslenme, düzenli spor ve masajla da selülitlere savaş açabiliriz.

SELÜLİT MASAJI HAREKETLERİ NELERDİR?

Selülit masajı, sorun olan bölgedeki dolaşımı düzenlemek amaçlı yapılır. Özel kremler ya da doğal yağlar kullanılarak da yapılabilir. Selülit masajı için; lavanta yağı, susam yağı, biberiye yağı, jojoba yağı, yasemin yağı, zambak yağı, portakal yağı, keten yağı, ardıç yağı, nane yağı gibi yağlar kullanabilirsiniz. Ancak alerjik bir bünyeye sahipseniz, öncelikle kullanacağınız yağı teninizin küçük bir kısmında denemenizi öneririz. Bir de masaja başlamadan önce kremi ya da doğal yağı elinizde ısıtmayı unutmayın.