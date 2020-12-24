Bu hastalığa dikkat: İskemi nedir? Belirtileri nelerdir?

Ülkemizde de en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan iskemi kalp rahatsızlığı, kalp kasının ihtiyacı olan oksijen ve besinlerin dokulara ulaşmasını engelleyen daralma veya tam tıkanma oluşmasıyla ortaya çıkar. Siz de yazımızda rahatsızlığın tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İskemi Nedir?

İskemi vücudun, kan damar dolaşım sisteminde meydana gelen tıkanmanın veya kan dolaşım bozukluğunun yaşanmasıdır. Yani, beyne giden damarlarda kan akışı yavaşlar ya da tamamen durur. Böyle bir durumda beyne kan ve oksijen gidemez. Tıbbi müdahalelerin gerekebileceği gibi maalesef bazı kişilerde bu durum ölümle de sonuçlanabilir. Kan damar yollarındaki tıkanıklığın sebebi; kan pıhtısı, tabakalaşmış yağ veya hava kabarcıklarıdır. Kan dolaşımındaki bu duraksama vücudun sistem yapısını bozar ve bazı organların yavaş çalışmasına ya da hiç çalışmamasına neden olur.

İskemi neden olur?

İskemi hastalığının temel nedeni, kolesterol içeren yağların zamanla tabakalaşarak damar yollarını tıkaması ve kan dolaşım hızını yavaşlatmasıdır. Dolayısıyla yağlar, kan damar yollarını tıkayarak, işlevini kısmen veya tamamen yitirmesine neden olur. Direkt olarak beyin ve kalp fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Dikkat edilmez veya önemsenmez ise; beyin ölümü, geçici veya kalıcı felç, bitkisel hayat, inme, kalp krizi gibi durumlar meydana gelebilir, daha da kötüsü ölümle sonuçlanabilir. İskemi, kan dolaşım sisteminde meydana gelir ve zamana yayılarak şiddetlenir. Kısa sürede normalmiş gibi kabul edilir fakat önceden fark edilebilir belirtileri vardır. Bu yüzde bu olaya sessiz iskemi de denir. Bir diğer neden de damarlardaki kanın pıhtılaşması olayıdır ve pıhtılaşmanın giderilmesi için kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak gerekir.