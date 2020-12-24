HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu hastalığa dikkat: İskemi nedir? Belirtileri nelerdir?

Bu hastalığa dikkat: İskemi nedir? Belirtileri nelerdir?

24.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu hastalığa dikkat: İskemi nedir? Belirtileri nelerdir?

Günümüzde hazır yemek yeme alışkanlığının çoğalması ile gıdaların içeriğine dikkat etmeden vücudumuzda iyileşmesi zor yaralar açıyoruz. Ev yemeklerinin yerini alan hazır gıdaların, aslında bize daha çok zararı dokunuyor. Bu zararlardan biri de iskemi kalp rahatsızlığıdır. Biz de en çok merak edilen konulardan olan “İskemi nedir? İskemi atak ne demek?” gibi sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Ülkemizde de en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan iskemi kalp rahatsızlığı, kalp kasının ihtiyacı olan oksijen ve besinlerin dokulara ulaşmasını engelleyen daralma veya tam tıkanma oluşmasıyla ortaya çıkar. Siz de yazımızda rahatsızlığın tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İskemi Nedir?

İskemi vücudun, kan damar dolaşım sisteminde meydana gelen tıkanmanın veya kan dolaşım bozukluğunun yaşanmasıdır. Yani, beyne giden damarlarda kan akışı yavaşlar ya da tamamen durur. Böyle bir durumda beyne kan ve oksijen gidemez. Tıbbi müdahalelerin gerekebileceği gibi maalesef bazı kişilerde bu durum ölümle de sonuçlanabilir. Kan damar yollarındaki tıkanıklığın sebebi; kan pıhtısı, tabakalaşmış yağ veya hava kabarcıklarıdır. Kan dolaşımındaki bu duraksama vücudun sistem yapısını bozar ve bazı organların yavaş çalışmasına ya da hiç çalışmamasına neden olur.

İskemi neden olur?

İskemi hastalığının temel nedeni, kolesterol içeren yağların zamanla tabakalaşarak damar yollarını tıkaması ve kan dolaşım hızını yavaşlatmasıdır. Dolayısıyla yağlar, kan damar yollarını tıkayarak, işlevini kısmen veya tamamen yitirmesine neden olur. Direkt olarak beyin ve kalp fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Dikkat edilmez veya önemsenmez ise; beyin ölümü, geçici veya kalıcı felç, bitkisel hayat, inme, kalp krizi gibi durumlar meydana gelebilir, daha da kötüsü ölümle sonuçlanabilir. İskemi, kan dolaşım sisteminde meydana gelir ve zamana yayılarak şiddetlenir. Kısa sürede normalmiş gibi kabul edilir fakat önceden fark edilebilir belirtileri vardır. Bu yüzde bu olaya sessiz iskemi de denir. Bir diğer neden de damarlardaki kanın pıhtılaşması olayıdır ve pıhtılaşmanın giderilmesi için kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak gerekir.

İskemi belirtileri nelerdir?

  • Tıkanıklık yaşanan bölgede, ağrı, hissizlik ve uyuşukluk
  • Konuşmada güçlük
  • Yutma güçlüğü
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Görme bozukluğu
  • Baş dönmesi
  • Soğuk terleme
  • Zihin bulanıklığı

Kalpte iskemi belirtileri;

  • Göğüs, boyun, çene, omuz veya kol ağrısı
  • Hızlı ve ritimsiz kalp atışları
  • Spor anında nefes darlığı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Terleme

Beyinde iskemi belirtileri;

  • Baş dönmesi ve kusmanın ardından gelen keskin baş ağrısı
  • Bayılma
  • Şuur kaybı
  • Konuşmada güçlük, kekeleme
  • Vücuda komuta verememe

İskemi belirtileri önlenebilir. Fakat inme ve felç gibi kalıcı hasarlar yaşanmaması için derhal doktorunuza başvurmanızda yarar vardır.

İskemi türleri nelerdir?

1. Miyokardiyal iskemi: Kalbe giden koroner arterdeki kan akış hızının azalarak ihtiyacı olan oksijeni alamamasıdır.
Miyokardiyal iskemi nedenleri; damar sertliği, koroner arter spazmı, kan pıhtısıdır. Risk faktörleri ise; tütün kullananlar, diyabet ve kolesterol, yüksek tansiyon hastaları, yüksek kan trigliserit seviyesi, obezite, stres ve hareketsiz yaşamdır.
2. Beyin iskemi: Beyne giden dolaşım hızının yavaşlaması ve kesintiye uğramadır. Beyne kan ve oksijen gidemez ve beyin ölümü gerçekleşir.
3. Kritik uzuv iskemi: Bacaklardaki atardamarlarda oluşan damar sertliği sebebiyle hissizlik topallama ve dinlenirken bile geçmeyen ağrılardır.
4. Bağırsak iskemi: Bağırsakta yaşanan pıhtılaşma sebebi ile gerçekleşir. Tedavisi için tıbbı müdahale gerekebilir. Belirtileri ise; her yemekten sonra yaşanan karın ağrısı ve şişkinlik, dışkıda kanama, kusma ve ishaldir.

İskemi inme nedir?

İskemi inme ve atak birbirinin birbirlerinin devamı niteliğinde kabul edilmelidir. İskemi inme nedir diye merak ediyorsanız onu şu şekilde açıklamak mümkündür: İskemi inme beyne giden kan ve oksijen akışının kesilmesidir. Eğer kişinin yüzünün bir kısmı aşağı sarkıyor, vücudunun bir kısmını oynatamıyor ve konuşma bozukluğu yaşıyor ise muhtemelen inme iniyordur. Böyle durumlarda hiç beklemeden doktora gidilmesi şarttır. Çünkü tedavisi erken yapılmaz ise kalıcı inme, felç ve beyin ölümü gibi durumlar ile karşılaşılması muhtemeldir.

İskemi Atak Nedir?

Gelelim “İskemi atak nedir?” sorusuna. İskemi atak, beyne giden kan akışının ve oksijenin yavaşladığını gösteren ve geçici olan bir uyarıdır. Dikkate alınmaz ise inme ve felç gibi durumlara yol açabilir. Yani iskemi inme ile belirtileri aynıdır; fakat şiddeti daha azdır. Mini iskemi inme de denebilir ve uyarıcı niteliğindedir.

İskemi inme ve iskemi kalp hastalıkları nedenleri şunlardır:

  • Kalp damar tıkanıkları ve hastalıkları
  • Kalp ritim bozukluğu
  • Pıhtılaşma bozuklukları
  • Diyabet
  • Yaş(65+)ve cinsiyet( erkeklerde daha fazla)
  • Sigara ve alkol kullanımı
  • Hareketsiz yaşam
  • Sağlıksız ve yetersiz beslenme
  • Stres
  • Doğum kontrol hapları
  • Obezite

İskemi hastalığı tedavisi nasıldır?

Tedavisi hastadan hastaya değişmektedir. İlk olarak hastanın yaşına ve muayene geçmişine bakılır. Amaç kalp atış hızının ve basıncının normale döndürmektir. Aspirin veya doktorun reçeteye yazdığı kan sulandırıcı ilaç takviyesi ile pıhtılaşmış olan yerde açılma sağlanır. Eğer ki ilaç ile tedavi metotları işe yaramaz ise ameliyat edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Yapılan tetkikler ile stent takılabilir ve açık veya kapalı ameliyatlar ile kişinin damar yolundaki tıkanıklık giderilmeye çalışılabilir.

İskemiden korunma yöntemleri nelerdir?

Öncelikle yaşam kaliteniz artırmanız gerekir. Yani sağlıklı ve dengeli beslenerek, yeme öğünlerinizi düzene koymalı, ardından spor ve egzersizleri hayatınızın vazgeçilmezleri arasında tutmalısınız. Sağlıklı beslenerek gereksiz olan yağlanma ve obeziteden de kurtulmuş olursunuz. Egzersiz yaparak, aldığınız kaloriyi enerjiye çevirisiniz. Böylece kilo kontrolü yapabilirsiniz. Üstelik dengeli beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak mutluluk hormonu salgılarsınız. Bu da stresten uzak kalmanızı sağlar ve iskemi dâhil birçok hastalığın önüne geçmiş olursunuz. Bütün bunlar ile birlikte mutlaka sıvı tüketimi yapmalı, sigara ve alkolden de uzak durmalısınız. Son olarak düzenli doktor kontrollerini kaçırmamalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Kırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şeyKırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey
Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Görünmez tehlike: Sar

Kısırlığa bile neden oluyor! Öyle zararları varmış ki...

Sıkça araştırılan mitral yetmezlik nedir?

Nefes darlığı ve çarpıntı uyarısı! Bu belirtileri hafife almayın

Kırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey

Kırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey

Anoreksiya nedir? Anoreksiya nasıl tedavi edilir?

Anoreksiya nedir? Anoreksiya nasıl tedavi edilir?

Evet sanıldığı kadar riskli! Kan uyuşmazlığı nedir?

Evet sanıldığı kadar riskli! Kan uyuşmazlığı nedir?

Miyokardit nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Miyokardit nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.