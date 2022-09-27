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  4. Bu hata uyarılara rağmen tekrarlanıyor! Kirli makyaj çantası nedeniyle kısmi kör kaldı

Bu hata uyarılara rağmen tekrarlanıyor! Kirli makyaj çantası nedeniyle kısmi kör kaldı

27.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlarımız arasında bulunuyor. Çevreden gelen toz, bakteri, mikroplara karşı koruma sağlayamayan gözümüz bu durumlardan oldukça etkilenebiliyor. Laura Hawkins isimli genç kadın kirli makyaj çantası nedeniyle kısmi kör kaldığını belirtti.

Bu hata uyarılara rağmen tekrarlanıyor! Kirli makyaj çantası nedeniyle kısmi kör kaldı

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Laura Hawkins, 2020 yılında Avusturalya seyahati sırasında gözünde ağrı hissederek uyandı. Uyandığında sağ gözünü açamayan Hawkins, “Kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadarki en dayanılmaz acıyı yaşıyordum. Çok kötüydü, sadece bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum." dedi. Hawkins 10 yıldır kontakt lens kullanıyordu. Ancak yaşadıkları kontakt lensin yarattığı sorunlardan değildi.

BIÇAK SAPLANIYOR GİBİ HİSSEDİYORDU

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“Fiziksel olarak gözümü açamadım” dedi. "Gözüme küçücük bir ışık girmesi bile yanma ya da bıçak saplanması gibi hissettiriyordu. Gözünün daha fazla şiştiğini, kapandığını ve tıkandığını fark etti. Bu durumun iyi olmadığını biliyordu, ancak görüşü olmadığında paniğe kapıldı.

HIZLI OLMAZSALAR KÖR KALACAĞI SÖYLENDİ

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“Gözümü açamadım, bu yüzden görüp görmediğimi anlayamadım” dedi. İşte o zaman bir arkadaşı onu acil servise götürdü ve doktorlar ona iki haftalık tek kullanımlık kontakt lenslerinden kaynaklanan enfeksiyonun korneasında büyüyen büyük bir ülsere yol açtığını bildirdi. “Gerçekten çok büyüktü ve çok acı vericiydi” dedi. Daha da kötüsü, doktorlar ona hızlı hareket etmezlerse kör olacağını söylediler, bu yüzden doktorlar test için gözünden bakteri hücrelerini kazıyarak bir hafta hastanede kaldı.

LENSLER KİRLİ MAKYAJ ÇANTASINDAN BAKTERİ KAPMIŞ OLABİLİR

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Tıp uzmanları, kontakt lens kutusunu içeride tuttuğu için kontakt lenslerinin makyaj çantasından bakteri kapmış olabileceğini belirtti. Hawkins, kontakt lensleri takmadan önce her zaman ellerini temizlediğini söylese de, mikropların muhtemelen gözüne sıfırdan bulaşmış olduğunu belirtti. "Doktorların düşündüğü şey, ya lensleri çıkarırken gözümü kaşıdım ya da kontakt lensin kendisi kontamine oldu" dedi.

GÖZÜNDE YARA İZİ KALDI

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Hawkins'in sağ gözünde "aşırı" kalıcı yara izi var ve hastaneye kaldırıldıktan iki yıl sonra Birleşik Krallık'ta kornea nakli için sevk edildi. “Gerçekten derin ve vizyonumun üzerinde olduğu için kötü bir yara izi kaldı” dedi. "Doktorlar bir yıl bekle ve görmenin daha iyi olup olmadığını gör dediler iyileşmezse kornea nakli olabilirim." Hawkins bir gözü kısmi kör olarak eve döndü. Gözünün üzerinde beyaz bir çarşaf var gibi hissettiğini söyledi. Hawkins, "Vizyonum geri dönmedi" dedi. “O gözden o kadar iyi göremiyorum ve özellikle gece olduğunda, parlak ışıklar olduğunda göremiyorum.”

LENSLERİNİZİ NEREDE SAKLADIĞINIZ ÖNEMLİ

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Lensleri tutarken el yıkama ve salin kullanma gibi iyi hijyen alışkanlıklarının son derece önemli olduğunu, ancak onları nerede sakladığınızın da çok önemli olduğunu söyledi. "Lens kutunuzu nerede sakladığınıza da dikkat etmelisiniz, çünkü çevredeki bakterileri kolayca toplayabilir, bu da kırmızı gözlere, tahrişe ve hatta enfeksiyona neden olabilir" dedi. “Bir makyaj çantası… bakteriler için üreme alanıdır.”

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