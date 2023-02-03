Bu hatalardan kaçının! 20 yaş büyük görünmenize neden oluyorlar

Doğru makyaj teknikleri çok daha genç ve dinamik bir görünüm sağlarken yanlış uygulamalar yaşlı ve çökük bir görünüme sebep olabiliyor. TikTok'ta uygulanmaması gereken makyaj tekniklerini paylaşan bir güzellik uzmanı tüm kadınları yaşlı gösterebilecek makyaj stilleri hakkında uyarılarda bulundu.

KOYU VE KALIN KAŞLARDAN UZAK DURUN

Videosunda olgun güzellik hayranlarının sık sık yaptığı ilk büyük hatanın aşağıyı gösteren koyu, kalın bir kaşı seçmek olduğunu söyledi. Bu hata, yüzünüze istediğiniz kalkık görünüm yerine daha sarkık bir görünüm kazandıracaktır.

YÜZÜ BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİNİ AŞAĞIDAN YAPMAYIN

Erica, aynı şey krem ürünleriniz için de geçerli dedi. Kapatıcı ve kontür, bunlar çok aşağıdan uygulanma eğilimindedir. Aşağıdan uygulanan kontürler çökük ve mutsuz bir ifadeye neden olabilir.

ÜRÜNLERİ YUKARI DOĞRU UYGULAYIN

Bunun yerine, sabah makyaj rutininizi yaparken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç ince ayar var. Daha az dramatik bir kaş seçin, göz kaleminizi yukarı doğru çekin, konturu biraz yukarıya yerleştirin ve dudak kalemini köşeden uygulamayın.

NEMLENDİRİCİ BAZ ÖNEMLİ

Kate O'Neal Talbert , fondöten kullanımıyla ilgili en önemli ipuçlarını açıkladı. İlk olarak, bazı atlamayın ve cildinize biraz ekstra nem eklemek için kullanın dedi. "Nemlendirici bir baz kullanın. Matlaştırıcı bir bazı severim, beni yanlış anlamayın. Ancak daha olgun ciltlerde, nemlendirme anahtar olacaktır" dedi. Ardından, fondöteninizi uyguladığınızda çok önemli bir adımı atlamayın çünkü bunu yapmak cildinizin gün geçtikçe daha kırışık görünmesine neden olabilir. "Temeli uygularken, o nemlendirici bazdan biraz alın ve sadece bir damla karıştırın" dedi. "Sana ekstra dozda nemlendirme sağlayacak, ama aynı zamanda o fondötenin gün boyunca ince çizgilerine ve kırışıklıklarına yerleşmemesine gerçekten yardımcı olacak.

GÖZLERİNİZİN ALTINA FONDÖTEN SÜRMEYİN

"Gözlerin altına fondöten sürmekten kaçının. Göz altı alanı çok ince ve çok hassas, bir sürü ürünü üst üste sürmek istemiyoruz" dedi. Kate fondötenden sonra izleyicilere daha yumuşak bir görünüm için kapatıcılarını uygulamak ve karıştırmak için küçük, kabarık bir fırça kullanmalarını tavsiye ederek başka makyaj ipuçları sundu. Fondöten ve kapatıcı uygulanmışken, bir parça tek katlı tuvalet kağıdı alarak yüzünüze bastırmanızı önerdi. "Cildinizdeki fazla yağı ve ürünü emecek, bu çok önemli çünkü bu fazla ürünün kırışmaya ve topaklanmaya neden olmasını istemiyoruz" dedi.

PUDRAYI SADECE T BÖLGESİNE UYGULAYIN

Yüzünüzü pudralıyorsanız, T bölgenize sadık kalın - biraz parlamanın sorun olmadığını söyledi. Pudra allıklarınızı ve bronzlaştırıcılarınızı da kremlerle değiştirin.

"Cilt için toz ürünlerden çok daha fazla iyiler" diyen Kate, daha fazla dolgunluk için allığınızı şakaklarınıza getirmeniz gerektiğini de sözlerine ekledi.



