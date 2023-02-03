Bu hatalardan kaçının! 20 yaş büyük görünmenize neden oluyorlar

Doğru makyaj teknikleri çok daha genç ve dinamik bir görünüm sağlarken yanlış uygulamalar yaşlı ve çökük bir görünüme sebep olabiliyor. TikTok'ta uygulanmaması gereken makyaj tekniklerini paylaşan bir güzellik uzmanı tüm kadınları yaşlı gösterebilecek makyaj stilleri hakkında uyarılarda bulundu.
Videosunda olgun güzellik hayranlarının sık sık yaptığı ilk büyük hatanın aşağıyı gösteren koyu, kalın bir kaşı seçmek olduğunu söyledi. Bu hata, yüzünüze istediğiniz kalkık görünüm yerine daha sarkık bir görünüm kazandıracaktır.
Erica, aynı şey krem ürünleriniz için de geçerli dedi. Kapatıcı ve kontür, bunlar çok aşağıdan uygulanma eğilimindedir. Aşağıdan uygulanan kontürler çökük ve mutsuz bir ifadeye neden olabilir.
Bunun yerine, sabah makyaj rutininizi yaparken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç ince ayar var. Daha az dramatik bir kaş seçin, göz kaleminizi yukarı doğru çekin, konturu biraz yukarıya yerleştirin ve dudak kalemini köşeden uygulamayın.
Kate O'Neal Talbert , fondöten kullanımıyla ilgili en önemli ipuçlarını açıkladı. İlk olarak, bazı atlamayın ve cildinize biraz ekstra nem eklemek için kullanın dedi. "Nemlendirici bir baz kullanın. Matlaştırıcı bir bazı severim, beni yanlış anlamayın. Ancak daha olgun ciltlerde, nemlendirme anahtar olacaktır" dedi. Ardından, fondöteninizi uyguladığınızda çok önemli bir adımı atlamayın çünkü bunu yapmak cildinizin gün geçtikçe daha kırışık görünmesine neden olabilir. "Temeli uygularken, o nemlendirici bazdan biraz alın ve sadece bir damla karıştırın" dedi. "Sana ekstra dozda nemlendirme sağlayacak, ama aynı zamanda o fondötenin gün boyunca ince çizgilerine ve kırışıklıklarına yerleşmemesine gerçekten yardımcı olacak.
"Gözlerin altına fondöten sürmekten kaçının. Göz altı alanı çok ince ve çok hassas, bir sürü ürünü üst üste sürmek istemiyoruz" dedi. Kate fondötenden sonra izleyicilere daha yumuşak bir görünüm için kapatıcılarını uygulamak ve karıştırmak için küçük, kabarık bir fırça kullanmalarını tavsiye ederek başka makyaj ipuçları sundu. Fondöten ve kapatıcı uygulanmışken, bir parça tek katlı tuvalet kağıdı alarak yüzünüze bastırmanızı önerdi. "Cildinizdeki fazla yağı ve ürünü emecek, bu çok önemli çünkü bu fazla ürünün kırışmaya ve topaklanmaya neden olmasını istemiyoruz" dedi.
Yüzünüzü pudralıyorsanız, T bölgenize sadık kalın - biraz parlamanın sorun olmadığını söyledi. Pudra allıklarınızı ve bronzlaştırıcılarınızı da kremlerle değiştirin.
"Cilt için toz ürünlerden çok daha fazla iyiler" diyen Kate, daha fazla dolgunluk için allığınızı şakaklarınıza getirmeniz gerektiğini de sözlerine ekledi.