Bu hatayı bir an önce bırakın! Eğer kıyafet seçiminde o renkleri tercih ediyorsanız...

Söz konusu moda olduğunda kendimize en çok yakışan parçaları bulmak ve bunları en iyi şekilde kombinlemek isteriz. Fakat kıyafet seçimi yaparken renk uyumunun önemini göz önünde bulundurmazsak ne alırsak alalım veya ne giyersek giyelim kendimize pek yakıştıramayız. İşte kıyafet rengi seçerken dikkat edilmesi gerekenler...

HANGİ RENKLER BERABER GİYİLEBİLİR?

Renk seçimi yaparken renklerin uyumuna dikkat etmeniz gerekir.

Nötr renkler olan siyah, bej, beyaz ve gri birlikte kombinlenebilir.

Ara renkler olan yeşil, turuncu ve mor da birlikte tercih edilebilir.

Ana renkler olan sarı, kırmızı ve mavi birbirleriyle kombinlendiği zaman doğru bir stil yaratır.

ASLA BERABER KOMBİNLENMEMESİ GEREKENLER!

Üst kıyafetinizi koyu tercih ederseniz ayakkabılarınız açık renk olmalıdır. Örneğin siyah renk bir elbise giydiğinizde kahverengi ayakkabı tercih etmemelisiniz. "Bu durumu kurtarmanın bir yolu yok mu?" derseniz elbette var! Kahverengi takılar kullanarak bu durumu kurtarabilirsiniz. Fakat durumu kurtarmaya çalışırken rüküş olmamaya dikkat etmeniz gerekir. Kısacası açık renkler her zaman koyu renklerle kombinlenmeli!

FARKLI RENK KULLANIMI

Renkli giyinmeyi seven bir kişiliğiniz olabilir. Fakat renk tercihi yaparken en fazla 3 renk seçmelisiniz. 3 renkten fazlası göz yorar ve kombininizi olduğundan daha karmaşık gösterir.

TEN RENGİNE GÖRE SEÇİM

Açık tenli ve koyu tenli insanların kıyafet seçimleri elbette ki birbirinden farklı olmalı!