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  4. Bu hatayı bir an önce bırakın! Eğer kıyafet seçiminde o renkleri tercih ediyorsanız...

Bu hatayı bir an önce bırakın! Eğer kıyafet seçiminde o renkleri tercih ediyorsanız...

03.11.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes şık görünmek ister. Bu konudaki en önemli etken ise giydiğiniz kıyafetlerin rengi! "Renkler nasıl kombinlenir? Zıt renkler nasıl kullanılır? Tenime hangi renk yakışır?" gibi bir ton soru aklınıza gelebilir. Birlikte kullandığınız renkler sizi rüküş de gösterebilir şık da. İşte kombin ve kıyafet rengi seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

Bu hatayı bir an önce bırakın! Eğer kıyafet seçiminde o renkleri tercih ediyorsanız...

Söz konusu moda olduğunda kendimize en çok yakışan parçaları bulmak ve bunları en iyi şekilde kombinlemek isteriz. Fakat kıyafet seçimi yaparken renk uyumunun önemini göz önünde bulundurmazsak ne alırsak alalım veya ne giyersek giyelim kendimize pek yakıştıramayız. İşte kıyafet rengi seçerken dikkat edilmesi gerekenler...

HANGİ RENKLER BERABER GİYİLEBİLİR?

Renk seçimi yaparken renklerin uyumuna dikkat etmeniz gerekir.

  • Nötr renkler olan siyah, bej, beyaz ve gri birlikte kombinlenebilir.

  • Ara renkler olan yeşil, turuncu ve mor da birlikte tercih edilebilir.

  • Ana renkler olan sarı, kırmızı ve mavi birbirleriyle kombinlendiği zaman doğru bir stil yaratır.

ASLA BERABER KOMBİNLENMEMESİ GEREKENLER!

Üst kıyafetinizi koyu tercih ederseniz ayakkabılarınız açık renk olmalıdır. Örneğin siyah renk bir elbise giydiğinizde kahverengi ayakkabı tercih etmemelisiniz. "Bu durumu kurtarmanın bir yolu yok mu?" derseniz elbette var! Kahverengi takılar kullanarak bu durumu kurtarabilirsiniz. Fakat durumu kurtarmaya çalışırken rüküş olmamaya dikkat etmeniz gerekir. Kısacası açık renkler her zaman koyu renklerle kombinlenmeli!

FARKLI RENK KULLANIMI

Renkli giyinmeyi seven bir kişiliğiniz olabilir. Fakat renk tercihi yaparken en fazla 3 renk seçmelisiniz. 3 renkten fazlası göz yorar ve kombininizi olduğundan daha karmaşık gösterir.

TEN RENGİNE GÖRE SEÇİM

Açık tenli ve koyu tenli insanların kıyafet seçimleri elbette ki birbirinden farklı olmalı!

  • Açık renkli tene sahip olanlar; krem, gri, kırmızı, pembe, mor, siyah ya da yeşil renklerini tercih edebilirler.

  • Kumral tenliler; lacivert, gri, kahverengi, mor ya da yeşili gönül rahatlığıyla kullanabilirler.

  • Koyu renkli tene sahip olanlar ise kombinlerinde açık pembe, açık kırmızı, açık mavi, bej ve açık yeşil gibi açık tonlara yer verebilirler.
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