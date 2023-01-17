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Bu hatayı sakın yapmayın: Yaşınıza yıllar katıyor! 10 yaş büyük gözükmenize neden oluyor

17.01.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık yaşamın doğal süreçleri arasında bulunuyor. Yaşlılığı önlemek mümkün olmasa da yaşlı görünmeyi önlemek mümkün. Fark etmeden yaptığımız bazı hatalar yaşımıza yıllar katıyor. Olduğunuzdan daha büyük görünmek istemiyorsanız aşağıda yer alan hatalardan uzak durmanız gerekiyor.

Bu hatayı sakın yapmayın: Yaşınıza yıllar katıyor! 10 yaş büyük gözükmenize neden oluyor

Cildimize uyguladığımız bakımlar, makyajlar ve saç stilleri bambaşka bir görünüm elde etmemizi sağlayabiliyor. Yaşıt olduğunuz kişilerden büyük durmak istemiyorsanız asla yapmamanız gereken basit hatalar bulunuyor. Bu hatalar oldukça yaşlı gözükmenize sebep oluyor. Makyaj Sanatçısı Brandi Boulet, makyaj yaparken kaçınmanız gereken adımları paylaştı.

KIRIŞIKLIKLARINIZ VARSA KOYU RENK RUJLARDAN UZAK DURUN

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Gözleriniz ve dudaklarınız için daha koyu renklere geçmek için çok hızlı olabilirsiniz.
Makyaj Sanatçısı Mandie Brice, "Kış geldiğinde, mevsime uygun olarak daha koyu renklere geçmek cazip gelebilir. Fakat çok fazla kırışıklığınız varsa, özellikle koyu renk ruj sürmek sorunu şiddetlendirebilir çünkü kırışıklıklar düzensiz bir dudak hattını daha da belirgin hale getirir."

YAZIN KULLANDIĞINIZ ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN

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Boulet, kışın fondöten ve kapatıcı renginizi cilt renginize uyacak şekilde değiştirmemeniz konusunda uyardı. "Pek çok kişi tüm yaz boyunca kullandıkları fondöten ve kapatıcı tonlarını kullanmaya devam ediyor, ancak çoğu insan kış aylarında ton değiştirme eğiliminde. Bu, makyajın maske gibi görünmesine yol açar. Yüz ve boyun rengi arasında keskin bir fark göreceksiniz.

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En iyi çözüm, kış ve yaz için farklı ürünler kullanmaktır. Böylece, sezon boyunca cildinize uyan iki renge sahip olursunuz ve arada sırada cildinize uyacak şekilde bunları karıştırabilirsiniz" dedi.

KIŞIN KAYBETTİĞİNİZ IŞILTIYI GERİ KAZANIN

Yüz ürünlerinizi seçerken, cildinize tekrar sıcaklık katmayı unutmamanız da önemlidir. Boulet, "Gördüğüm bir başka makyaj hatası da yüzünüzü 'ısıtmamak'," dedi. “Birçok insan kış aylarında yaz ışıltısını kaybetme eğilimindedir. Bu, solgun veya küllü görünmeye neden olabilir. "Yüzünüzü bronzlaştırıcı bir mendille veya biraz bronzlaştırıcıyla ısıttığınızdan emin olun. Bu, hepimizin sevdiği yaz ışıltısının bir kısmını geri getirecek" dedi.

CİLT BAKIM RUTİNİNİ AYARLAMAMAK CİLDİN KÖTÜ GÖRÜNMESİNE NEDEN OLUYOR

Yapabileceğiniz en büyük hata, makyajla ilgisi olmayan, bunun yerine cilt bakım rutininizdir. Boulet, "İnsanların yaptığını gördüğüm en büyük hata, cilt bakımı rutinlerini soğuk ve kurak kış aylarına uyum sağlayacak şekilde ayarlamamak. Cilt bakım rutinimizi ayarlamadığımızda cildimiz kuru ve mat görünebilir." Sanatçı, "Bu, makyajın düzensiz görünmesine neden olabilir ve kuru noktalara yapışarak olması gerekenden daha kek gibi görünmesine neden olabilir" diye ekledi. Ekstra nem ekleyerek cildinize iyi bakın. Bu glam görünümünüzün donuk, kuru olmasını önleyecektir.

DERMAPLANING TAZE BİR GÖRÜNÜM SAĞLAR

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Boulet, "Başka bir harika numara da dermaplaning ile bir yüz bakımı yaptırmaktır, bunlar yüzünüzdeki ölü derinin üst tabakasını kazıyarak sizi daha taze bir görünüme kavuşturur."

PUDRALARDAN UZAK DURUN

Özellikle kış aylarında sizi daha yaşlı gösterebilecek, idareli kullanılması gereken bir ürün var. Makyaj Sanatçısı Krysta Lewis, "Yaz aylarında, makyaj yapmaktan çekiniyoruz, ancak soğuk havalar gelir gelmez 'solgunluğumuzu' makyaj katmanları ve daha spesifik olarak pudralarla örtmemiz gerektiğini hissediyoruz. Bu soğuk aylarda cildimiz normalden çok daha kuru olduğu için bu harika bir karar değil, bu nedenle çok fazla pudra kullanmak cildimizin donuk görünmesine ve yüzeyde bulunan kuru, ölü cilt hücrelerini vurgulamasına neden olabilir."

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PUDRA DAHA YAŞLI BİR GÖRÜNÜME NEDEN OLUYOR

“Sıklıkla sadece pudra kullanan veya öncelikle pudra kullanan olgun kadınları görüyorum ve yaşlandıkça cildimizdeki parlaklığın bir kısmını kaybettiğimiz için buna karşı tavsiyede bulunuyorum. Dolayısıyla, pudra katmanları eklemek cildimizin daha genç görünmesini sağlamaz, bunun yerine daha yaşlı görünmesini sağlar.

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