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Bu içeceklere dikkat! Felç riskini üç kat artırıyor

01.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketilen yiyecek ve içeceklerin sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Bazı yiyecekler bağışıklığı güçlendirir ve sağlığa iyi gelirken bazıları ise çeşitli hastalıklara sebebiyet veriyor. Örneğin düzeli olarak şeker içeren besinleri tüketmek beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara yol açıyor. Aynı zamanda bazı besinler, felç riskini artırıyor.

Bu içeceklere dikkat! Felç riskini üç kat artırıyor

Beslenme düzeninin ve yaşam tarzının, beynin yaşlanma hızını etkilediği yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi. Bazı besinlerin tüketimi azaltmak bazı besinlerin ise tüketimine son vermek gerekiyor. Örneğin düzenli olarak şeker içerikli besinler tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara neden olabilir.

FELÇ VE BUNAMA OLASILIĞINI ARTIRIYOR

Araştırmalar sonucunda, her gün bir adet gazlı içecek içen katılımcıların beyin hacminde daha hızlı azalma meydana geldiği tespit edildi. Düzenli olarak gazlı içecek içen katılımcıların, aynı zamanda daha zayıf "epizodik" belleğe sahip olduğu ortaya çıktı. "Anısal Bellek" veya diğer adıyla "Epizodik Bellek" zihinde canlandırılabilen kişisel yaşanmış olayların hafızası olarak biliniyor.

Katılımcıların birçoğunun, hafıza ve öğrenme fonksiyonlarının çoğundan sorumlu olan beynin bir parçası olan hipokampusların daha küçük hacmine sahip olduğu ortaya çıktı.

Hipokampal hacim, yaşla birlikte doğal olarak azalır, ancak bu çalışmaya göre; şekerle tatlandırılmış içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi bu sürecin hızlanmasına neden oluyor.

Bu besinlere dikkat! Felç riskini üç kat artırıyor

Gazlı içeceklerin diyet olanları da hiç masum değil... Günde bir kez diyet soda tüketen katılımcıların felç ve bunama olasılığı diğer insanlara göre üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

BEYNİ HIZLA YAŞLANDIRAN DİĞER İÇECEKLER

Yapay şekerli meyve suları
Gazoz
Soda
Kola
Milkshake
Yapay sebze suları
Şekerli ve yapay tatlandırıcılı kahveler
Enerji içecekleri
Tüm diyet içecekler
Aromalı içecekler
Alkollü içecekler

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bunama felç gazlı içecek

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