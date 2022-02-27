Bu iddia olay yarattı! iPhone SE 3'ün fiyatı çok daha ucuz olabilir

Apple, 2. nesil iPhone SE olarak bilinen iPhone SE 2020'yi iki yıl önce tanıtmıştı. Yeni iPhone SE 3 hakkında ise dikkat çekici bilgiler geliyor. Son olarak, iPhone SE 3'ün fiyatına dair önemli bir iddia gündeme getirildi.

IPHONE SE 3'ÜN FİYATI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Analist John Donovan, yeni iPhone SE'nin fiyatının 300 dolardan başlayabileceğini öne sürdü. iPhone SE 2020 ise 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Yani üçüncü nesil iPhone SE 3 için 99 dolarlık bir indirim olabilir.

Başka bir analist olan Daniel Ives ise Apple'ın 399 dolarlık taban fiyata sadık kalacağını düşündüğünü aktardı. Ancak Ives, daha düşük bir fiyata da kapıları tamamen kapatmıyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple henüz her iki analistin iddiasını da onaylamadı. Ancak iPhone SE 3 modelinin 8 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte yeni iPad Air ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bu etkinlik, hangi analistin iddiasının doğru çıkacağını bizlere gösterecek.

iPHONE SE 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone SE+ 5G adıyla gelebileceği de söylenen yeni iPhone SE'nin 5G desteği, geliştirilmiş bir kamera ve Apple'ın iPhone 13'te kullandığı A15 Bionic çip ile güçlendirilmesi bekleniyor. Tasarım tarafında ise beklentiler, iPhone 8 benzeri bir tasarım ile geleceği ve büyük bir değişiklik olmayacağı yönünde.

