HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu iki tabletten hangisini almalısınız?

Bu iki tabletten hangisini almalısınız?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite hangi tablet daha iyi bu haberde bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Eğitim öğretim arası nedeniyle çocuklar uzaktan eğitimlerini tablet üzerinden yapıyorlar. Bu iki tablet de çocuklar için oldukça ideal.

Bu iki tabletten hangisini almalısınız?

Geçen hafta Huawei, MatePad adını verdiği amiral gemisi tabletinin aslında daha az güçlü bir versiyonu olan yeni bir tablet duyurdu. MatePad ismi verilen bu tablet öğrencileri hedefliyor ve tıpkı Samsung Galaxy Tab S6 Lite gibi bazı ilginç özellikler sunuyor.

Tasarım

Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında ilk ölçüt tasarım. Huawei ve Samsung aynı kalitede malzemelerle farklı tasarımlarda tabletler geliştirdi. Her iki tablette de alüminyum çerçeve ve alüminyum arka gövde ile ön kısımda LCD ekran yer alıyor. Samsung’un tableti 244,5 x 154,3 x 7 mm, MatePad ise 245,2 x 155 x 7,4 mm ölçülerinde. S6 Lite daha küçük ve ince olmasına rağmen daha ağır. MatePad 450 gram ağırlığında iken S6 Lite, 467 gram ağırlığında.

Ekran

Her iki tablet de 1200 x 2000 çözünürlüğe sahip 10,4 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. Bu açıdan karşılaştırılacak pek de bir şey yok.

Performans

Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında belki de en önemli konu tabletin performansı. Huawei MatePad, Kirin 810 yonga seti tarafından desteklenirken Galaxy Tab S6 Lite, Exynos 9611 işlemci tarafından desteklenmekte. Performans söz konusu olduğunda, Kirin 810 daha üstün bir yonga seti. Kirin 810’da 4x Cortex-A73 ve 4x Cortex-A53  yer alırken Exynos 9611’de 2x Cortex-A76 ve 6x Cortex-A55 yer alıyor.

Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında Huawei MatePad uygulamaları daha hızlı yüklüyor ve daha hızlı çalıştırıyor. Ayrıca çoklu uygulama çalıştırma performansı da daha iyi.

MatePad’de 4GB RAM ve 6GB RAM ile 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleriyle gelirken Samsung Galaxy Tab S6 Lite  4GB RAM/ 64GB veya 128GB depolama alanı seçeneğine sahip. Her iki tablet de microSD kart desteğine sahip. (512GB’a kadar)

Kamera

İki tabletin özdeş olduğu bir başka alan da kameradır. Arka gövdede yer alan kamera birebir aynı. Her ikisinde de 8MP kamera var ancak Samsung Galaxy Tab S6 Lite’de led flaş koymamış. Huawei MatePad’de flaş donanımına yer vermiş. Ön kısımda videolu görüşme için Huawei 8MP’lik bir kamera tercih etmişken Samsung 5MP’lik bir kamera seçmiş.

Batarya

Batarya konusunda Huawei bir tık daha önde 18W hızlı şarj desteği sunuyor ve cihazda 7250mAh’lık bir batarya mevcut. Samsung’da ise 15W hızlı şarj desteği ve 7040mAh’lık batarya mevcut.

Diğer Özellikler ve Fiyat

Her iki tabletin de kalem desteği sunduğunu belirtelim. Ancak S-Pen kutudan çıkıyor. Huawei MatePad’de kalemi kullanmak için sonradan satın almanız gerekiyor. Bunun dışında Samsung 3.5 mm kulaklık girişine yer vermişken Huawei bunu atlamış. Huawei MatePad’te 4 adet hoparlör yer alırken Samsung S6 Lite’de iki adet hoparlör yer alıyor. Her iki tablette Android 10 işletim sistemi ile geliyor.

Huawei MatePad fiyatı 269 dolar olarak belirlendi. Tabi, bu fiyat 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen Wi-Fi versiyonuna ait. LTE bağlantısı sunan modeli satın almak isteyenlerin 353 dolar gibi bir ücret ödemesi gerekiyor. Samsung S6 Lite tabletin  Avrupa’da 379 euro başlangıç fiyatı bulunuyor. LTE’li versiyon ise 439 euro seviyesinde yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünlerEMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei MatePad Samsung Galaxy Tab s6 lite tablet

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşil teknoloji niteliğine sahip ürünlerini satışa sundu

Yeşil teknoloji niteliğine sahip ürünlerini satışa sundu

Xiaomi Line Free sessiz sedasız tanıtıldı

Xiaomi'nin yeni kulaklığı tanıtıldı!

EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler

EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler

Samsung, Hindistan pazarında ki payını Vivo’ya kaptırdı

Samsung, Hindistan pazarında ki payını Vivo’ya kaptırdı

Zoom’un tahtı yavaştan sallanıyor: Messenger Rooms duyuruldu!

Facebook'un yeni uygulaması Zoom'a rakip oluyor!

MEB online hizmet vermeye devam ediyor

MEB online hizmet vermeye devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.