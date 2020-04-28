Bu iki tabletten hangisini almalısınız?

Geçen hafta Huawei, MatePad adını verdiği amiral gemisi tabletinin aslında daha az güçlü bir versiyonu olan yeni bir tablet duyurdu. MatePad ismi verilen bu tablet öğrencileri hedefliyor ve tıpkı Samsung Galaxy Tab S6 Lite gibi bazı ilginç özellikler sunuyor.

Tasarım

Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında ilk ölçüt tasarım. Huawei ve Samsung aynı kalitede malzemelerle farklı tasarımlarda tabletler geliştirdi. Her iki tablette de alüminyum çerçeve ve alüminyum arka gövde ile ön kısımda LCD ekran yer alıyor. Samsung’un tableti 244,5 x 154,3 x 7 mm, MatePad ise 245,2 x 155 x 7,4 mm ölçülerinde. S6 Lite daha küçük ve ince olmasına rağmen daha ağır. MatePad 450 gram ağırlığında iken S6 Lite, 467 gram ağırlığında.

Ekran

Her iki tablet de 1200 x 2000 çözünürlüğe sahip 10,4 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. Bu açıdan karşılaştırılacak pek de bir şey yok.

Performans

Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında belki de en önemli konu tabletin performansı. Huawei MatePad, Kirin 810 yonga seti tarafından desteklenirken Galaxy Tab S6 Lite, Exynos 9611 işlemci tarafından desteklenmekte. Performans söz konusu olduğunda, Kirin 810 daha üstün bir yonga seti. Kirin 810’da 4x Cortex-A73 ve 4x Cortex-A53 yer alırken Exynos 9611’de 2x Cortex-A76 ve 6x Cortex-A55 yer alıyor.