Bu iki tabletten hangisini almalısınız?

Geçen hafta Huawei, MatePad adını verdiği amiral gemisi tabletinin aslında daha az güçlü bir versiyonu olan yeni bir tablet duyurdu. MatePad ismi verilen bu tablet öğrencileri hedefliyor ve tıpkı Samsung Galaxy Tab S6 Lite gibi bazı ilginç özellikler sunuyor.
Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında ilk ölçüt tasarım. Huawei ve Samsung aynı kalitede malzemelerle farklı tasarımlarda tabletler geliştirdi. Her iki tablette de alüminyum çerçeve ve alüminyum arka gövde ile ön kısımda LCD ekran yer alıyor. Samsung’un tableti 244,5 x 154,3 x 7 mm, MatePad ise 245,2 x 155 x 7,4 mm ölçülerinde. S6 Lite daha küçük ve ince olmasına rağmen daha ağır. MatePad 450 gram ağırlığında iken S6 Lite, 467 gram ağırlığında.
Her iki tablet de 1200 x 2000 çözünürlüğe sahip 10,4 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. Bu açıdan karşılaştırılacak pek de bir şey yok.
Huawei MatePad vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite karşılaştırmasında belki de en önemli konu tabletin performansı. Huawei MatePad, Kirin 810 yonga seti tarafından desteklenirken Galaxy Tab S6 Lite, Exynos 9611 işlemci tarafından desteklenmekte. Performans söz konusu olduğunda, Kirin 810 daha üstün bir yonga seti. Kirin 810’da 4x Cortex-A73 ve 4x Cortex-A53 yer alırken Exynos 9611’de 2x Cortex-A76 ve 6x Cortex-A55 yer alıyor.
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında Huawei MatePad uygulamaları daha hızlı yüklüyor ve daha hızlı çalıştırıyor. Ayrıca çoklu uygulama çalıştırma performansı da daha iyi.
MatePad’de 4GB RAM ve 6GB RAM ile 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleriyle gelirken Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4GB RAM/ 64GB veya 128GB depolama alanı seçeneğine sahip. Her iki tablet de microSD kart desteğine sahip. (512GB’a kadar)
İki tabletin özdeş olduğu bir başka alan da kameradır. Arka gövdede yer alan kamera birebir aynı. Her ikisinde de 8MP kamera var ancak Samsung Galaxy Tab S6 Lite’de led flaş koymamış. Huawei MatePad’de flaş donanımına yer vermiş. Ön kısımda videolu görüşme için Huawei 8MP’lik bir kamera tercih etmişken Samsung 5MP’lik bir kamera seçmiş.
Batarya konusunda Huawei bir tık daha önde 18W hızlı şarj desteği sunuyor ve cihazda 7250mAh’lık bir batarya mevcut. Samsung’da ise 15W hızlı şarj desteği ve 7040mAh’lık batarya mevcut.
Her iki tabletin de kalem desteği sunduğunu belirtelim. Ancak S-Pen kutudan çıkıyor. Huawei MatePad’de kalemi kullanmak için sonradan satın almanız gerekiyor. Bunun dışında Samsung 3.5 mm kulaklık girişine yer vermişken Huawei bunu atlamış. Huawei MatePad’te 4 adet hoparlör yer alırken Samsung S6 Lite’de iki adet hoparlör yer alıyor. Her iki tablette Android 10 işletim sistemi ile geliyor.
Huawei MatePad fiyatı 269 dolar olarak belirlendi. Tabi, bu fiyat 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen Wi-Fi versiyonuna ait. LTE bağlantısı sunan modeli satın almak isteyenlerin 353 dolar gibi bir ücret ödemesi gerekiyor. Samsung S6 Lite tabletin Avrupa’da 379 euro başlangıç fiyatı bulunuyor. LTE’li versiyon ise 439 euro seviyesinde yer alıyor.
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