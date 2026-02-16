KADIN

Bu iki vitamin vücuda zarar veriyor! Kullanırken bir kez daha düşünün

Vitamin takviyeleri milyonlarca insan tarafından bağışıklığı güçlendirmek, enerji seviyesini artırmak ya da kronik hastalıklara karşı önlem olarak kullanılabiliyor. Ancak sağlık uzmanları, her vitaminin fayda sağlamadığını özellikle yağda çözünen vitaminlerde yüksek dozların ciddi riskler doğurabileceğini söylüyor. Özellikle bu iki vitaminin kullanımına dikkat!

Gökçen Kökden

National Geographic’in sağlık incelemelerinde yer alan bilimsel çalışmalar ve hekim değerlendirmeleri, bazı vitamin takviyelerinin özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre, kontrolsüz ve gereksiz şekilde alınan bazı vitaminler ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLERE DİKKAT

Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Bu vitaminler karaciğer ve yağ dokusunda depolanır, uzun süre yüksek seviyede kalabilir ve bu da toksik seviyelere ulaşmasına neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre yağda çözünen vitaminlerde özellikle A ve E vitaminleri yüksek dozlarda takviye şeklinde alındığında zarar verebilecek vitaminler arasında yer alıyor.

Yüksek doz A vitamini alınması sonrasında;

Baş ağrısı, mide bulantısı

Kas ve eklem ağrıları

Saç dökülmesi

Görme bozuklukları

Karaciğer hasarı

Hamilelikte doğumsal anomaliler riski artışı görülebilir.

E VİTAMİNİ KULLANIRKEN DİKKAT

E vitamini güçlü bir antioksidan olarak bilinir ancak sentetik formdaki E vitamini takviyeleri sağlık açısından riskli bulunuyor.

Klinik çalışmalar, yüksek doz E vitamini takviyeleri alan kişilerin belirli kanser türlerinde risk artışı gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girerek kanama riskini artırma potansiyeli olduğu belirtildi.

