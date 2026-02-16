KADIN

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor

Her burcun bir ışığı olduğu gibi bir de gölge yönü bulunuyor. Astrolojiye göre bu 4 burç sinirlendiklerinde veya savunma mekanizmaları devreye girdiğinde empati duygusunu tamamen devre dışı bırakabiliyor. İşte sınırları zorlandığında beklenmedik bir yüzünü gösteren 4 burç…

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor
Gökçen Kökden

Astroloji meraklıları için sinirlendiğinde adeta 'psikopata' bağlayan ve gemileri yakan 4 burcu anlattık, buyursunlar. İşte astrolojiye göre zodyağın en zor burçları.

AKREP: STRATEJİK İNTİKAM ONDAN SORULUR

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor 1

Listenin başında bizi Akrep burcu karşılıyor. Akrep burcunun tehlikeli olma nedeni aslında soğukkanlı oluşu...Akrep burcu kendisine yapılan hiçbir şeyi unutmaz ve intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu çok iyi bilir. Zihninde planlar yapan Akrep ile ters düşmek istemezsiniz. Öfkesi soğuk ve son derece can yakıcı olabilir.

OĞLAK: SOĞUKKANLI VE STRATEJİK

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor 2

Eğer bir Oğlak hedefine odaklanmışsa gözü artık hiçbir şey görmez. Önündeki duygusal bağları tek kalemde silebilir. Oğlak burçları genellikle mesafeli ve stratejik bir tavır sergiler. Kin tutmaz gibi görünseler de tek tek not alır.

İKİZLER: PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURMA USTASI

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor 3

İkizler’in en psikopat özelliği, kelimeleri birer silah gibi kullanmasıdır. Manipülasyon yetenekleri o kadar yüksektir ki, sizi suçluyken haklı olduğuna dakikalar içinde ikna edebilir. Bu sebeple bir İkizler burcu ile tartışırken 2 kez düşünün, kendinizi zora sokmayın...

YENGEÇ: ÖN GÖRÜLEMEZ TEHLİKE

Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor 4

FBI verilerine göre en çok suç işleyen burçlar listesinde Yengeçler üst sıralarda yer alıyor. Yengeç burcu "cinnet" anında mantığını tamamen kaybeder ve duygusal yoğunluğu onu öngörülemez bir tehlikeye dönüştürür. Diyeceğimiz o ki onların duygusal, sulu göz hallerine pek kanmamak gerekir...

