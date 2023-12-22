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Bu illerde yağışlara dikkat: Kar görülecek yerler de belli oldu! Uyarılar peş peşe geldi

22.12.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ve Prof. Dr. Orhan Şen'den hav durumuna ilişkin açıklama geldi. Böylece kar yağışı görülecek yerler belli oldu. Yağmur ise tüm hızıyla birçok bölgede etkisini göstermeyi sürdürecek. Peki 22 Aralık Cuma günü hava nasıl olacak? İşte son verilerle yurtta hava durumu...

Bu illerde yağışlara dikkat: Kar görülecek yerler de belli oldu! Uyarılar peş peşe geldi

2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye mevsim normallerinde bir soğuk havayı yaşıyor. Yağışlar ise birçok bölgede yağmur olarak görülürken yer yer kar yağışları etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağması beklenen bölgeleri açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen ise il il sayarak yağmurun kuvvetli olacağı yerleri işaret etti.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE 22 ARALIK SAAT SAAT HAVA DURUMU

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PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün cuma. Doğu Karadeniz dışında yağış var. Öğleden sonra yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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