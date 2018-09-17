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Bu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 11:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya’da yaşı 100 ve üzerinde olanların sayısı 69 bin 785’e çıktı.

Bu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldi

Japonya Sağlık Bakanlığı, 100 yaşını aşanların sayısının bir yılda 2 bin 14 arttığını belirtti. Süper yaşlıların yüzde 88.1’i kadın. Yarın Japonya’da “yaşlıları anma günü” kutlanacak.

Japonların ömrünün artmasında geleneksel Japon mutfağı, tıptaki ilerleme ve beslenme bilincinin artması önemli rol oynuyor. Japonya’da kadınlar ortalama 87.3, erkekler ise 81.1 yıl yaşıyor.

Kyodo ajansının Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede 70 ve üzeri yaştaki toplam kişi sayısı 26,18 milyona ulaştı ve bu grup, nüfusun yüzde 20,7'sini oluşturuyor. Giderek yaşlanan ülkede bu oran önceki yıl 19,9 olarak belirlenmişti.

Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki kadın ve erkeğin toplam sayısının, bir önceki yıla göre 440 bin kişi artarak 35,57 milyona yükseldiğini ve tüm nüfusun yüzde 28,1'ini oluşturduğunu ortaya koydu.

Japonya'da, 65 ve üzeri yaştaki kadın sayısının da ilk kez 20 milyonu geçtiği kaydedildi.

Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki 20,12 milyon kadının, tüm kadınların yüzde 31'ini oluşturduğunu gözler önüne serdi.

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