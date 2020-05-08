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Bu işte bir terslik var: Microsoft Windows 10'u hızlandırayım derken yavaşlattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Windows 10'un Oyun Modu, Microsoft tarafından yayınlanan bir güncelleme ile hızlandırıldı. Aslında Microsoft öyle sandı. Güncelleme yüzünden bazı ekran kartlarında hızlanma bir kenara, yavaşlama yaşandığı ortaya çıktı.

Bu işte bir terslik var: Microsoft Windows 10'u hızlandırayım derken yavaşlattı!

Microsoft, Windows 10 için 2017 yılında Creators Update adında bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile Microsoft, Windows 10'un oyun modunu hızlandırmak için de birtakım iyileştirmeler yapmıştı. Aslında Microsoft öyle zannetti. Gerçek ise çok farklı oldu.

WİNDOWS 10 OYUN MODU BİLGİSAYARLARI YAVAŞLATTI

Windows 10 Oyun Modu'nu etkinleştiren birçok kullanıcıdan Microsoft'a şikayet yağdı. Kullanıcılar, oyun modu aktifken kare sayısında düşüş, takılma ve donma gibi problemler yaşadığını belirten birçok şikayette bulundu. Öyle ki oyuncular, donanımları güçlü olmasına rağmen Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi popüler oyunlarda bile sorun yaşadı. Sorunun hangi ekran kartlarını etkilediği ise çok geçmeden anlaşıldı.

HEM AMD HEM DE NVİDİA EKRAN KARTLARI ETKİLENDİ

Windows 10 Oyun Modu sorunu aktarılan bilgilere göre hem AMD hem de Nvidia markalı ekran kartlarında görülüyor. AMD'nin Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 28 ekran kartları sorundan etkilenen ekran kartları olarak göze çarparken, Nvidia'nın GeForce GTX 980 ve GeForce GTX 1080 Ti ekran kartları da sorunu yaşayan diğer ekran kartları olarak öne çıkıyor. Peki Windows 10 Oyun Modu sorunu nasıl çözülür?

Windows 10 Oyun Modu

WİNDOWS 10 OYUN MODU SORUNU ÇÖZÜMÜ

  • Sorunu çözmek için Oyun Modunu devre dışı bırakmak şart. Bunun için;
  • Windows 10'un Ayarlar pencerisini açın.
  • Oyun'a girin.
  • Oyun Modu yolunu izleyin.
  • Buradan Oyun Modu'nu kapatın.

Bu çözümün geçici olduğunu söylememiz gerek. Zira, oyun modunu ne zaman devreye alırsanız sorun tekrar ortaya çıkıyor. Microsoft'un yakında yayınlayacağı bir güncelleme ile bu sorunu düzeltmesi bekleniyor. Umarız yeni güncelleme bir soruna daha kapı açmaz.

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