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  4. 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Karabük’te, koronavirüs vakası ile temaslı olması sebebiyle evinde karantinaya alınan Hakkı A., sokakta süt satarken yakalandı. İzolasyon kurallarını ihlal etmekten 3 bin 500 lira ceza kesilen Hakkı A., karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı

Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu.

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Gelen sağlık ekiplerine koronavirüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.

İHA

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