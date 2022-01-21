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Bu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksiniz

21.01.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmezi peynir lezzetli olduğu kadar faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Türk mutfağının demirbaş yiyeceklerinden biri olan peynirin faydaları ve peynir hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. Vitamin ve mineral açısından çok faydalı olan peyniri her yaştan kişinin aksatmadan tüketmesi gerekmektedir.

Bu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksiniz

Türk mutfağının önemli ürünlerinden biri olan peynirin, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunuyor. Özellikle kahvaltılarımızın temel besini olan peynir, içerisinde birçok mineral ve vitamin barındırıyor. Gelişim çağındaki çocuklara sıkça tavsiye edilen peynir süt ürünleri arasında yer alıyor. Peynir içinde bulundurduğu kalsiyum sayesinde diş sağlımız için güzel bir gıdadır. Dişlerimiz için zararlı olan laktozu hiç önemsenmeyecek kadar bulundurması da bunda bir etken.

COVID-19'A KARŞI KORUR

Çok sayıda çeşidi olan peynirin bazı çeşitleri bağışıklığımızı güçlendirerek COVID-19 gibi hastalıklara karşı güvende olmamızı sağlar. Peynir, içerisindeki linoleik asit, sfingolipidler ve B grubu vitaminler sayesinde tam bir kanser karşıtı olarak karşımıza çıkıyor.

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KİLO ALDIRMIYOR

Yüksek oranda bulundurduğu yağlar, kalsiyum, protein ve vitaminler sayesinde vücudumuza uygun kaloride alındığında kilo aldırmaz ve formumuzu korumuş oluruz. İçinde bulundurduğu kalsiyum sayesinde osteoporoz karşıtı bir gıdadır. Hamile kadınlarımız için doğum sırasında kasılmaların azalmasını sağlar. Sahip olduğu vitaminler sayesinde cilde parlaklık kazandırırken daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

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GÜZEL BİR UYKU ÇEKMEK İSTİYORSANIZ...

Adet dönemi öncesi kadınların gerginlik sendromunu azaltır. Güzel bir uyku çekmek istiyorsanız peynir sizin için güzel bir besindir. Ülseri gibi mide rahatsızlıklarını önlerken sindirim sistemini de düzene sokar. Özellikle kahvaltılarımızın temel besini olan peynir, içerisinde birçok mineral ve vitamin barındırıyor.

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PEYNİRLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Her 100 gram peynir 1 litre süt gerektirir. Koyun sütü tercih ediyorsanız yarım litre süt yeterli olacaktır. Polonya’da bulunan eski peynir süzgeçleri 7500 yıl öncesine dayanıyor. Mısır mezarlıklarında bulunan ve 4000 yıl öncesine dayanan fresklerde ise peynir ve peynir yapma sanatı tasvir ediliyor. Böylece peynirin yazıdan eski olduğu ortaya çıkıyor. Eski bir Wisconsin yasası (1935-1937), restoranların her yemeğin yanına peynir servisi yapmalarını zorunlu kılıyordu.

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ÖMRÜ UZATIYOR

2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yatmadan yarım saat önce peynir yemek uyku kalitesini artırıyor. Peynirin içinde bulunan Triptofan isimli aminoasit, stresi azaltarak rahat bir uyku çekmeyi sağlıyor. Bilim insanları düzenli olarak rokfor peyniri yemenin kalp sağlığını koruduğunu ve ömrü uzattığını iddia ediyor. Michigan Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda peynirin içerisinde bulunan “kazein” maddesinin beyinde uyuşturucu maddelerle aynı bölgeyi uyardığı ve bağımlılık yaptığı bulunmuş.

KRALİÇEYE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK VERİLDİ

Dünyada yaklaşık 2000 adet peynir çeşidi var. Araştırmalar, İsviçre peynirindeki deliklerin sebebinin bakteriler değil, saman tozları olabileceğini ortaya çıkardı. Ancak bu teorinin doğruluğu henüz onaylanmadı. Peynir üretilirken tekerlekler kullanılıyor çünkü peynirler sıkı ve yuvarlak biçimdeyken daha uzun süre dayanıyor. Kraliçe Victoria’ya (1819- 1901) düğün hediyesi olarak 1 tonluk dev bir çedar peyniri tekerleği hediye edilmiş. Normal çedar peyniri tekerleğinin ağırlığı 65-70 kg.

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MAĞARADA ÜRETİM

Anlatılan bir hikâyeye göre rokfor peyniri bir çobanın mağarasını terk etmesiyle bulunmuş. Güney Fransa’nın Roquefort-sur-Soulzon kasabasında yaşayan bir çoban yemeğini yiyeceği sırada bir kız görüyor ve onun peşinden gidiyor. Sütünü ve çavdar ekmeğini mağarada bırakan çoban döndüğünde bunların katılaştığını görüyor. Bu katı şeylerin tadına bakan çoban onları çok lezzetli buluyor ve rokfor bu zamandan sonra bu köyde üretilmeye başlanıyor. Rokfor peyniri günümüzde de hala mağaralarda üretiliyor.

200 YILLIK FESTİVAL

Cooper’s Hill Peynir Yuvarlama Festivali İngiltere’de 200 yıldır geleneksel olarak yapılan bir bahar festivali. Adını da yarışın yapıldığı yokuştan alıyor. Yarışmada en hızlı ve sağ sağlim yuvarlanan, peşinde koştuğu 4 kiloluk peyniri kapıyor.

PEYNİR KELİMESİNİN ANLAMI

Bir insan yılda ortalama 15 kilogram peynir tüketiyor. Peynir modern Türkçeye Farsça sütten yapılmış anlamına gelen “panir” kelimesinden geçmiş. İngilizce’de peynir hayranları için üretilen bir kelime var: Turophile. İlk peynir fabrikası 3 Şubat 1815’te İsviçre’de kurulmuş. İtalya’da parmesan peyniri için banka kurulmuş ve hatta bu banka tam 3 kez soyulmuş.

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