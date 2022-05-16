HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu kadarı da "Pes" dedirtti! Park halindeki araçlardan yüzlerce litre mazot çaldı

Bu kadarı da "Pes" dedirtti! Park halindeki araçlardan yüzlerce litre mazot çaldı

16.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de "Pes" dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir kişi park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşalttı. Toplamda 11 bin TL'lik 500 litre mazot çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bu kadarı da "Pes" dedirtti! Park halindeki araçlardan yüzlerce litre mazot çaldı

Düzce’de D-655 Karayolu üzerinde park halindeki kamyonların depolarında bulunan 11 bin TL’lik 500 litre mazotun çeşitli zamanlarda çalındığına dair ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı çalışma başlattı.

5597469a-708f-47db-afa0-ad53c95872dc

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından hırsızlık olaylarını S.Ç. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde S.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler şahsın otomobilinde yaptıkları aramada ise 6 adet 25 litrelik mazot bidonu, 1 tanesi aküden elektrikle çalışan 2 adet mazot tahliye pompası ve eldiven ele geçirdi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

34672627-47fb-404e-a3bd-f85a23dfdac9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 900 bin TL değerinde! Kayıplara karıştıTam 900 bin TL değerinde! Kayıplara karıştı
İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'
Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçekMars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

İlginizi Çekebilir

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.