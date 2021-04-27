HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu kadarına pes: İçeriden 46 kişi çıktı!

Bu kadarına pes: İçeriden 46 kişi çıktı!

27.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ruhsatsız eğlence mekanına baskın düzenlendi. Yasağa rağmen faaliyetlerini devam ettiren eğlence mekanında bulunan 46 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasağını yok saydıkları için para cezası kesildi.

Bu kadarına pes: İçeriden 46 kişi çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Sırrı Acar Sokak'ta bulunan ruhsatsız olan eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyette olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, daha öncede mühürlenen iş yerinde yapılan incelemede izinsiz bayanların çalıştırıldığı, canlı müzik yayını yapıldığı, alkol sunumu olduğu ve kapalı alanda sigara kullanıldığı tespit edildi.

46 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sosyal mesafe kuralına da uyulmadığının belirlendiği denetimlerde, eğlence mekanında bulunan 46 şahsa, sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı. Kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle ve izinsiz çalıştırılan 25 kişi için de tutanak tanzim edildi

AW305716_01

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi E.A., 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Herkes merak ediyordu! Aşıyla ilgili korkutan iddiaya açıklamaHerkes merak ediyordu! Aşıyla ilgili korkutan iddiaya açıklama
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Konya

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.