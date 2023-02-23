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Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç geçirme riskiniz daha fazla

23.02.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç riskini artıran etkenler denildiğinde ilk akla sağlıksız yaşam koşulları, hareketsiz yaşam ve kullanılan ilaçlar geliyor. Ancak bizim değiştiremeyeceğimiz etkenler de felç riskini artırabiliyor. Yapılan araştırmalarda belirli kan grubuna sahip kişilerin felç riskinin daha yüksek olduğunu tespit edildi.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç geçirme riskiniz daha fazla

Kan grupları üzerine yapılan çeşitli araştırmalar kan grubumuzun karakterimiz üzerinde etkili olduğunu ve bazı hastalıklar üzerinde daha yüksek risk oluşturduğunu bulmuştur. Amerika'da yapılan çalışmalarda 7.000 inme hastası ve yaklaşık 600.000 sağlıklı insanın analizi, kan grubu ile erken inme riski arasında güçlü bir bağlantı buldu.

EN YÜKSEK RİSKLİ OLAN KAN GRUBU

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ABD'deki araştırmacılar, kan grubu A olan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha yüksek olduğunu buldu. Nörolog Steven Kittner şunları söyledi: "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. "Ancak kan pıhtılarının gelişiminde rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerin yanı sıra kan damarlarını hizalayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle bir ilgisi olabilir."

Önceki araştırmalar, kan grubu A olanların bacaklarda derin ven trombozu olarak bilinen kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğunu ileri sürdü .

B VE AB GRUPLARINDA ETKİSİ BULUNMUYOR

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Araştırma ayrıca, B ve AB kan gruplarının inme riski üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını gösterdi. Kan grubu O olan gençlerin felç geçirme olasılığı yüzde 12 daha az. Başka bir çalışma, AB kanına sahip olanların koronavirüse yakalanma ve ondan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu .

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Yüz sarkması: Bir kişinin yüzünün bir tarafı düşüyorsa veya uyuşuyorsa
Kol zayıflığı: Eğer bir kol zayıfsa veya uyuşmuşsa, kişiden iki kolunu da kaldırmasını istemeniz gerekir. Bir kol aşağı doğru kayarsa, yardım almanız gerekebilir
Konuşma zorluğu: Eğer bir kişi konuşurken geveliyorsa bu felç belirtisi olabilir
Diğer semptomlar şunları içeriyor:

  • Vücudun bir tarafında ani zayıflık veya uyuşma
  • Kelimeleri bulmada zorluk
  • Ani bulanık görme veya görme kaybı
  • Ani kafa karışıklığı, baş dönmesi veya kararsızlık
  • Ani ve şiddetli bir baş ağrısı
  • Başkalarının ne dediğini anlamada zorluk
  • Yutma güçlüğü
    Bu semptomlardan herhangi biri birkaç saatten daha kısa bir süre boyunca ortaya çıkarsa, geçici iskemik atak (GİA) geçiriyor olabilirsiniz. Bazen "mini felç" olarak bilinen bu atak, beyninize giden kan akışında bir sorun olduğunu gösterir.

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