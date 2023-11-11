Bu karışım tam bir şifa kaynağı! Ne öksürük ne de mikrop kalıyor

Havaların soğumasının ardından kış mevsiminde görülen hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Grip, soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklara yakalandıysanız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk'ün paylaştığı tam bir şifa kaynağı olan bu karışımı mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı çörek otu yağı

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Sarımsakları ezin, üzerine zeytinyağı ve çörek otu yağını ekleyin. Daha sonra karışımı jel kıvamına gelene kadar karıştırıp 5 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra ayak altlarına sürün ve çorap giyin.

Bu karışım özellikle çocuk hastalarda hızlıca etki gösteriyor. 1 yaş ve üzeri çocuklarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

