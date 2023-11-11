KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Bu karışım tam bir şifa kaynağı! Ne öksürük ne de mikrop kalıyor

    Bu karışım tam bir şifa kaynağı! Ne öksürük ne de mikrop kalıyor

    11.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kış aylarının gelmesiyle beraber artan hastalıklara karşı doğal çözüm yolları aranıyor. Özellikle çocuklar için tavsiye edilen bu karışım öksürük ve mikrobu söküp atıyor.

    Havaların soğumasının ardından kış mevsiminde görülen hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Grip, soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklara yakalandıysanız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk'ün paylaştığı tam bir şifa kaynağı olan bu karışımı mutlaka denemelisiniz.

    MALZEMELER:

    sz

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Sarımsakları ezin, üzerine zeytinyağı ve çörek otu yağını ekleyin. Daha sonra karışımı jel kıvamına gelene kadar karıştırıp 5 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra ayak altlarına sürün ve çorap giyin.

    Bu karışım özellikle çocuk hastalarda hızlıca etki gösteriyor. 1 yaş ve üzeri çocuklarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aman dikkat! İlişkilerde en baskın burçlar belli olduAman dikkat! İlişkilerde en baskın burçlar belli oldu
    Evdeki karıncalardan kurtulmanın doğal ve kesin çözümü! Evdeki karıncalardan kurtulmanın doğal ve kesin çözümü!
    Dikkat testi: 7 saniyde farklı nesneyi bulan süper zeki kabul ediliyor!Dikkat testi: 7 saniyde farklı nesneyi bulan süper zeki kabul ediliyor!
    Anahtar Kelimeler:
    sarımsak zeytinyağı öksürük çörek otu yağı mikrop ayak
    En Çok Okunan Haberler
    Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

    Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

    Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

    Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

    Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

    Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

    Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

    Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

    Motorin fiyatları bir ileri bir geri! Akaryakıta 1,50 TL indirim gözüktü

    Motorin fiyatları bir ileri bir geri! Akaryakıta 1,50 TL indirim gözüktü

    Canlı yayında beklenmedik hareket!

    Canlı yayında beklenmedik hareket!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

    Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

    Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

    Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.