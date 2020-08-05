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Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak isteriz. Bunun için metabolizma hızının önemi elbette herkes tarafından biliniyor... Peki metabolizmanın çalışma hızı yalnızca fit bir bedene kavuşmamızı mı sağlar? İyi bir metabolizmanın sağlıklı bir beden anlamına geldiğini biliyor muydunuz? İşte metabolizma hızının bizim için önemi ve iyi çalışmasını sağlayacak kürler ve karışımlar...

Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

Metabolizma, vücudun iç motoru olarak görülebilir. Vücuda giren yiyecekleri enerjiye dönüştürür, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Yavaş bir metabolizma kilo almanın, yorgunluğun, cilt problemlerinin ve daha birçok şeyin ana kahramanıdır. Sağlıklı bir hayatın anahtarı metabolizmadır diyebiliriz! İşte metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olacak yöntemler...

LİMONLU ILIK SU

Sabahları ılık suyun içerisine biraz limon sıkarak hazırlayacağınız karışım, metabolizma hızınızı artırmaya katkı sağlar. Bunun yanı sıra limon ve ılık su karışımı midenizi sindirim süreci için hazırlar.

CEVİZLİ SU KÜRÜ

Yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 4-5 adet ceviz koyup üzerini kapatın ve sabah bu suyu içip cevizleri yiyin. Bu yöntem, metabolizma hızını yükseltecek ve vücudunuzun yağ yakımını hızlandıracak. Bu kür, kolesterol değerinizi sabit tutar, ayrıca bağırsak hareketlerinizi dengeleyerek kabızlık sorununa da derman olur.

YEŞİL MUCİZE: MAYDANOZ

Maydanoz, su ve limon kullanarak hazırlayacağınız karışım vücudunuzun ödem atmasına katkı sağlar. Bu kürü, sabahları aç karnına ve gece yatmadan hemen önce içmeniz tavsiye edilir. Yoğun C vitamini içeren karışım, özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi ortamında bağışıklığınızın güçlenmesini ve vücudunuzun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ: KAHVALTI

Güne başlarken tüketeceğiniz karışımların yanı sıra metabolizmanın en önemli dengeleyicisi kahvaltıdır! Yapılan araştırmalar güne kahvaltıyla başlayan kişilerin metabolizma hızlarının çok daha iyi seviyede olduğunu ve kilo vermekte de diğer insanlara göre daha başarılı olduklarını gösterir. Omega-3 ve omega-9 açısından zengin bir besin olan yumurtanın kahvaltılarınızda bulunması vücudunuza son derece fayda sağlar.

HAYAT KAYNAĞI: SU

Günlük su tüketimi vücudunuz için oldukça önemlidir. Günde en az 2 litre su tüketmeniz vücudunuz, özellikle böbreklerinizin gerektiği şekilde çalışması için olmazsa olmazdır! Gün içinde sıklıkla su tüketmek metabolizma hızınızı artıracak en pratik ve sağlıklı yöntemdir. İçinde bulunduğumuz bu sıcak yaz günlerinde bir parça limon ve biraz nane koyarak suyunuzu daha ferahlatıcı hale getirmeniz de mümkündür. Bunun dışında bir parça kabuk tarçın eklemek de günlük şeker ihtiyacınızı sağlayacak ve gün içinde ihtiyaç duyduğunuz tatlı miktarını düşürecektir.

HAREKET EDİN!

Günlük egzersiz yapmak son derece yararlı. Egzersiz esnasında artan enerji tüketimi, egzersizin bitmesinden sonra da bir süre devam eder ve bazal metabolizma hızınızın artmasını sağlar. Dengeli beslenmeyi egzersiz ile desteklemek vücudunuz için oldukça faydalıdır.

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