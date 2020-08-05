Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

Metabolizma, vücudun iç motoru olarak görülebilir. Vücuda giren yiyecekleri enerjiye dönüştürür, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Yavaş bir metabolizma kilo almanın, yorgunluğun, cilt problemlerinin ve daha birçok şeyin ana kahramanıdır. Sağlıklı bir hayatın anahtarı metabolizmadır diyebiliriz! İşte metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olacak yöntemler...

LİMONLU ILIK SU

Sabahları ılık suyun içerisine biraz limon sıkarak hazırlayacağınız karışım, metabolizma hızınızı artırmaya katkı sağlar. Bunun yanı sıra limon ve ılık su karışımı midenizi sindirim süreci için hazırlar.

CEVİZLİ SU KÜRÜ

Yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 4-5 adet ceviz koyup üzerini kapatın ve sabah bu suyu içip cevizleri yiyin. Bu yöntem, metabolizma hızını yükseltecek ve vücudunuzun yağ yakımını hızlandıracak. Bu kür, kolesterol değerinizi sabit tutar, ayrıca bağırsak hareketlerinizi dengeleyerek kabızlık sorununa da derman olur.

YEŞİL MUCİZE: MAYDANOZ

Maydanoz, su ve limon kullanarak hazırlayacağınız karışım vücudunuzun ödem atmasına katkı sağlar. Bu kürü, sabahları aç karnına ve gece yatmadan hemen önce içmeniz tavsiye edilir. Yoğun C vitamini içeren karışım, özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi ortamında bağışıklığınızın güçlenmesini ve vücudunuzun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlayacaktır.