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Bu kez ambulansta doğum yaptı!

30.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de doğum için hastaneye götürülen hamile kadın, yolda doğum yaptı. Ambulansta 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Bu kez ambulansta doğum yaptı!

Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesine 6’ıncı çocuğunu dünyaya getirmek için gelen anne, 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

6'INCI ÇOCUĞUNU AMBULANSTA DÜNYAYA GETİRDİ

Eskişehir-Ankara karayolu Mahmudiye kavşağına doğru gelindiği sırada doğumun başlaması üzerine paramedik Ali Karasivri, ATT Tülay Gül, ATT Ali Öztorun'un ve Ebe İsmuhan Keskin başarılı müdahalesi ile araç içinde doğum gerçekleştirildi. Anne 6’ıncı çocuğu olan sağlıklı erkek bebeği dünyaya getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde annenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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