Bu kez Apple değil: TikTok'un sürpriz bir talibi var!

TikTok kimin olacak? bu sorunun cevabı oldukça merak ediliyor. Microsoft'un TikTok'a talip olmasıyla başlayan süreçte, Apple'ın ve Twitter'ın dahi TikTok'u satın almak istediği söylendi. Nitekim, henüz hiçbir firma TikTok'u satın alabilmiş değil. Ancak iddialara göre TikTok'u satın almaya yakın bir isim var; O isim Oracle.

ORACLE TİKTOK'U SATIN ALIYOR İDDİASI

Oracle, Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olarak nitelendiriliyor. İddialara göre, yazılım devi şimdi de TikTok'a gözünü dikti. Microsoft'un nedendir bilinmez henüz TikTok'u satın alamaması sonrası Oracle, TikTok'a talip oldu. Hatta Oracle, iddialara göre TikTok ile görüşmeler dahi gerçekleştirdi. Ancak bu iddialar henüz Oracle tarafından doğrulanmadı.

TİKTOK ABD'DE YASAKLANACAK

TikTok'un ABD'li bir şirket tarafından satın alınması için az bir süresi kaldı. Bu yüzden hem firmalar hem de TikTok, elini çabuk tutmak zorunda. Yoksa TikTok, ABD'li bir şirkete satılmadan önce ABD sınırları içerisinde yasaklanacak ve ABD'li kullanıcıların TikTok kullanması mümkün olmayacak.

