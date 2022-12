Bu kez Çinliler değil Hintliler! Orijinalinin fiyatı 799 dolarken, onlar 48 dolara benzerini ürettiler

Zaman zaman orijinal bir ürüne benzer tasarıma sahip olan ama aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan ürünlerin haberi geliyor. Bu kez benzer bir haber Hindistan merkezli bir markadan geldi. Bu marka, Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Apple Watch Ultra isimli akıllı saatine benzeyen bir saat piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ORİJİNALİNİN FİYATI 799 DOLAR, ONUN FİYATI 48 DOLAR

MacRumors'un aktardığı bilgilere göre; Söz konusu saat, Apple Watch Ultra'nın tasarımıyla benzerlikler taşıyor. Ancak Apple Watch Ultra'nın fiyatı 799 dolarken, bu saatin fiyatı 48 dolar. Her iki saat arasında sadece fiyat konusunda değil, sahip olunan özellikler konusunda da farklılıklar mevcut.

Örneğin, 48 dolarlık bu saat 600 nite kadar parlaklık sunabilen bir LCD ekrana sahip. Apple Watch Ultra'da ise 2.000 nite kadar parlaklık sunabilen OLED bir ekran bulunuyor. Apple Watch Ultra Apple'ın saatlerine özel işletim sistemi watchOS'u çalıştırıyor ancak bu 48 dolarlık saatin böyle bir imkanı bulunmuyor. Yine de saat, Bluetooth arama, kablosuz şarj, always on display, nabız takibi ve sesli asistan gibi her akıllı saatte bulunması gereken bazı özellikleri sunuyor gibi görünüyor.

Şimdi Apple'ın iki saat arasındaki benzerlikten dolayı Hintli markaya karşı harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Hintli markanın böyle bir durumda tavrı ne olacak? Bu da bir merak konusu.