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Bu kez Dilan'ın arkadaşları kan döktü! Öz kızını öldüren baba kan dondurmuştu, peşinden bir vahşet daha geldi

27.02.2024 08:37
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Adana'da öz kızını öldüren baba duyanların kanını dondururken peşinden olayla bağlantılı bir bıçaklı vahşet daha yaşandı. Dünkü olayda; kızıyla sokakta karşılaşınca tartışmaya başlayan adam bıçağını çekip kızına üst üste darbeler indirmişti. Kanlar içinde yere yığılan 19 yaşındaki Dilan Ö. kurtarılamadı. İddiaya göre Dilan Ö.'nün arkadaşları, olaydan sadece saatler sonra, Dilan Ö. ile babası kavga ettiği sırada ayırmadığı için Selam Şenci'yi dövüp öldürdü. İkinci cinayet kameraya yansıdı.

Bu kez Dilan'ın arkadaşları kan döktü! Öz kızını öldüren baba kan dondurmuştu, peşinden bir vahşet daha geldi

Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokak ortasında tartıştığı kızını T.Ö. adlı kişi bıçaklayarak katletti. T.Ö. kaçmaya çalıştı ama polis ekiplerinin onu bulup gözaltına alması geç olmadı. Genç kızın ölümü ise kahretti.

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TARTIŞMAKTAN VAZGEÇİP BIÇAK ÇEKTİ

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. T. Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce T. Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı.

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GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE YERE SERİLDİ

Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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CANİ BABA UZAKLAŞAMADI

Mahallede çalışma yapan polis, T. Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. T. Ö. Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

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GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Dilan Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan T. Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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SOKAKTAKİ VAHŞETİ OTOPARKTA CİNAYET İZLEDİ

Olaydan sadece saatler sonra ise Seyhan ilçesinde 2'si kadın 5 kişi, Dilan Özdemir'in arkadaşı olduğu ve kavgayı ayırmadığı iddiasıyla Selam Şenci'yi otoparkta dövüp bıçakla öldürdü. Bu olay ise, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2’si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi.

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Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 5 kişi, Şenci’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci’nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Selam Şenci’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü. (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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