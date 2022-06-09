Bu kez görüntüler Bursa'dan! Araçlar suya gömüldü... Otomobil sahiplerinin zorlu mücadelesi

Bursa’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Konya’da gerçekleşen kuvvetli sağanak yağış ve yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu. Bu kez de Bursa’dan endişelendiren görüntüler geldi. Sağanak yağış, Bursa’da bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili yağış, Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nin bir kısmında su birikintisine sebep oldu. Bazı araçların suda kaldığı ve sahipleri tarafından iterek kenara çekilmeye çalışması vatandaşların kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Park halinde duran otomobillerinde bir kısmının sulara gömülü olduğu görüldü.

SALI GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yerlere koşturdu. Otobüsten inen vatandaşlar güçlükle çevredeki güvenli alanlara sığındı.

Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki salı gününe kadar yağışların Bursa ve civar illerde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Bursa’da, yarın sıcaklık 31 derece olarak tahmin edilse de yine yağmur bekleniyor. Bursa’nın çeşitli yerlerinden çakan şimşekler de vatandaşlar tarafından kaydedildi. (İHA)





