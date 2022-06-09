HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu kez görüntüler Bursa'dan! Araçlar suya gömüldü... Otomobil sahiplerinin zorlu mücadelesi

Bu kez görüntüler Bursa'dan! Araçlar suya gömüldü... Otomobil sahiplerinin zorlu mücadelesi

09.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da etkili olan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış, akşam saatlerinde Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle bazı mahallelerde su birikintileri oluşurken sürücülerin de yaşadığı zor anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde bazı araçların sulara gömüldüğü görüldü. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki salı gününe kadar yağışların Bursa ve civar illerde etkili olması bekleniyor.

Bu kez görüntüler Bursa'dan! Araçlar suya gömüldü... Otomobil sahiplerinin zorlu mücadelesi

Bursa’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Konya’da gerçekleşen kuvvetli sağanak yağış ve yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu. Bu kez de Bursa’dan endişelendiren görüntüler geldi. Sağanak yağış, Bursa’da bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili yağış, Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nin bir kısmında su birikintisine sebep oldu. Bazı araçların suda kaldığı ve sahipleri tarafından iterek kenara çekilmeye çalışması vatandaşların kamerasına yansıdı.

Konya Haziran ayında kışı yaşadı! Bu görüntüler sosyal medyada gündem olduKonya Haziran ayında kışı yaşadı! Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Park halinde duran otomobillerinde bir kısmının sulara gömülü olduğu görüldü.

AW641506_02

SALI GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yerlere koşturdu. Otobüsten inen vatandaşlar güçlükle çevredeki güvenli alanlara sığındı.

801603f1-c9af-4e90-871b-c2afad2621f0

Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki salı gününe kadar yağışların Bursa ve civar illerde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Bursa’da, yarın sıcaklık 31 derece olarak tahmin edilse de yine yağmur bekleniyor. Bursa’nın çeşitli yerlerinden çakan şimşekler de vatandaşlar tarafından kaydedildi. (İHA)

25858e17-4600-490f-8fbc-4708267cf9fe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan yangın! Şehrin her tarafından görülebiliyor... Saatlerdir söndürülemedi!Korkutan yangın! Şehrin her tarafından görülebiliyor... Saatlerdir söndürülemedi!
Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!
Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi! Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!
Anahtar Kelimeler:
yağmur Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştı

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştı

Asgari ücrete zamla ilgili yeni açıklamalar

Asgari ücrete zamla ilgili yeni açıklamalar

Haziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem oldu

Haziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem oldu

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

İlginizi Çekebilir

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.