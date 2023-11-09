Bu kez katil bir robot! Sebze kolisi sandığı adamı ezerek öldürdü

Robotların bugününe ve geleceğine dair çok sayıda farklı düşünce ve fikir var. Bunlardan bazıları kulağa oldukça klişe gelse de, örneğin bazılarının düşüncesi, üretken yapay zekayla da desteklenecek gelişmiş robotların insanların günlük hayatına oldukça fayda sağlayacağı yönünde. Hatta şimdiden özellikle sanayi alanında robotların varlığının bazı kolaylıklar sağladığını söylememiz mümkün. Mesela çeşitli fabrikalarda kutu taşımak gibi belirli işlerde robotlar kullanılıyor. Ancak Güney Kore'de kolileri kaldırıp taşıma kayışına koymakla görevli bir robotun başrolde olduğu bir olay adeta kan dondurdu!

ROBOT KOLİ SANDIĞI ADAMI ÖLDÜRDÜ

BBC'nin haberine göre, Güney Kore'de meydana gelen o olayda, kolileri kaldırıp taşıma kayışına koymakla görevli bir robot, koli sandığı 40’lı yaşlarındaki şirket çalışanı bir adamı öldürdü. Adamın robotu denetlemekle görevli olduğu belirtildi.

Haberde, Kore haber ajansı Yonhap’a dayandırılarak, robot kolun, sebze kolisi sandığı adamı havaya kaldırdıktan sonra taşıma kayışına bastırdığı, yüzünü ve göğsünü ezdiği, hastaneye kaldırılan adamın kurtarılamadığı ifade edildi.

Aynı habere göre, adamın, kolu devreye almadan önce 8 Kasım'da yapılması planlanan test için robotun sensörlerini kontrol ederken hayatını kaybettiği açıklandı.

YAŞANANLAR O OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Güney Kore’de mart ayında da korkutan bir "robot olayı" yaşanmıştı. Yaşananlar, o olayı da akıllara getirmiş oldu.

O olayda ise 50’li yaşlarındaki bir adam, otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken bir robot tarafından sıkıştırılarak yaralanmıştı.





