Bu kez Samsung Galaxy Note 20 Ultra değil, Galaxy Note 20 görüntülendi!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra geçtiğimiz haftalarda Samsung resmi sitesinden yapılan bir sızıntı ile yüzünü göstermişti. Bakır rengiyle ve değişen kamera tasarımıyla karşımıza çıkan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung'un bu yıl ki tek kozu olmayacak. Samsung'un diğer bir kozu Samsung Galaxy Note 20 olacak. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile sızıntılara deyim yerindeyse alışmışken, Samsung Galaxy Note 20 tarafında ise beklenen fotoğraf bir türlü gelmedi. Ta ki ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'ın yaptığı sızıntıya kadar.
Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20'nın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki cihazın Samsung Galaxy Note 20'ye ait olduğunu iddia eden Ice Universe, telefona dair başka görüntüler de yayınlamış durumda.
Galaxy Note 20'ye ait olduğu söylenen ilk fotoğrafa baktığımızda, bizi Galaxy Note 20 Ultra ile benzer bir yapı karşılıyor. Delikli ekran, Galaxy Note 20'de de yerini koruyor. Ancak bu ekranda bir fark var. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da hafif kıvrımlı bir ekranı benimseyecek olan Samsung, görünüşe göre Galaxy Note 20'de ise tercihini düz bir ekrandan yana kullanacak. Ayrıca buradaki telefon bakır renkli değil, mavi renkli. Bu anlamda bakır rengin sadece Ultra modeline ait olacağını söyleyen sızıntılar gerçek olabilir gibi görünüyor.
Yayınlanan ilk fotoğrafta telefonun arka tarafı da görüntüleniyor. Burada da yine Samsung Galaxy Note 20 esintileri görmek mümkün. Samsung Galaxy Note 20'deki gibi dik yapıda bir üçlü kamera kurulumuna yer veren Galaxy Note 20, bir LED flaş ile bu kombini tamamlıyor.
Galaxy Note 20'den yayınlanan üçüncü fotoğraf ise Samsung Galaxy Note 20 ile Samsung Galaxy Note 10'u yan yana getiriyor.
Burada Samsung Galaxy Note 20'nin Note 10'dan daha uzun bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yine de iki telefonu fiziki olarak yan yana değerlendirebileceğimiz tarih 5 Ağustos. Zira, Samsung 5 Ağustos günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıtacak.
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